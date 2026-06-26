Rafael Leão alerta para qualidade da Colômbia, mas acredita em Portugal

O avançado português Rafael Leão disse esta sexta-feira, 26 de junho, esperar um jogo difícil frente à Colômbia, na terceira jornada do Grupo K do Mundial2026 de futebol, mas acredita nas hipóteses da formação lusa em ir longe no torneio.“A equipa está bem, mais tranquila, mas com o foco de procurar mais. Estamos a preparar a Colômbia, que vai ser uma seleção mais difícil, com jogadores com qualidade que podem fazer a diferença. Vamos preparar bem, para não haver surpresas”, disse, em declarações divulgadas pela FIFA.O dianteiro que alinha nos italianos do AC Milan, suplente utilizado por Portugal nos dois primeiros jogos do Mundial2026, acredita nas hipóteses lusas e na qualidade da equipa.“As hipóteses de ir longe são muitas, temos uma equipa de grande qualidade e podemos chegar longe. Confiamos muito uns nos outros, o grupo está bem, com energia perfeita e isso deixa-me tranquilo. Seja titular ou no banco, não vou com pressão ou ansiedade, porque confio nos mesmos colegas”, defendeu.Já o médio João Neves, que também falou à FIFA, destacou o facto de Portugal já ter, praticamente, assegurado a continuidade na prova, apesar de poder acabar o grupo em primeiro, segundo ou terceiro.“O ambiente é muito positivo, estamos praticamente apurados, mas é a indecisão da classificação que nos motiva, porque o objetivo de Portugal é ficar em primeiro”, frisou.O médio dos franceses do Paris Saint-Germain destacou ainda a união do grupo de trabalho orientado pelo selecionador Roberto Martínez, mas quer a equipa a pensar jogo a jogo.“Acho que temos de acreditar nos planos de jogo, fazer o que o staff nos pede e estarmos unidos em todos os momentos. Podemos ir longe, mas temos de pensar jogo a jogo e aproveitar cada momento, que pode ser o último. É acreditar no staff e em nós mesmos, tentando o melhor”, concluiu..Martínez diz ter 27 jogadores aptos e que prepara desde o início do Mundial o jogo com a Colômbia.Pedro Neto cumpre "sonho de criança a jogar o Mundial" e quer ajudar Portugal a levantar o troféu.Seleção com todos aptos, mas trovoada interrompeu treino. Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K, que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.A seleção portuguesa chega a esta partida depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.A Colômbia lidera o Grupo K com seis pontos e já está apurada, seguida de Portugal, no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira, com um, e do Uzbequistão, último, ainda a zero.O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.