Seleção com todos aptos, mas trovoada interrompeu treino

A seleção portuguesa de futebol contou esta quinta-feira, 25 de junho, com todos os jogadores no treino, na preparação do jogo com a Colômbia, da terceira ronda do Grupo K do Mundial2026, no dia em que a tempestade interrompeu a sessão de trabalho.Nos 15 minutos abertos à comunicação social no Gardens North County District, em Palm Beach, local de trabalho de Portugal nos Estados Unidos, todos os jogadores estiveram à disposição do selecionador Roberto Martínez.O grupo dos titulares na última partida, mais Francisco Conceição, realizaram alongamentos no relvado, enquanto os restantes elementos do grupo de trabalho, incluindo João Cancelo, que saiu ao intervalo, fizeram aquecimento e trabalho com bola.Os guarda-redes não estiveram no relvado, começando a sessão de trabalho no ginásio..Portugal é primeiro se vencer Colômbia, mas apuramento para os 16 avos de final está quase garantido. Já depois de ter terminado o período de 15 minutos que os jornalistas tiveram acesso, as trovoadas fizeram novamente uma aparição em Palm Beach e obrigaram os jornalistas a abandonarem o centro de treino e a recolherem às suas viaturas.O treino de Portugal também foi interrompido, com os jogadores e ‘staff’ a serem dirigidos para um local seguro.Já não é a primeira vez que o mau tempo prejudica os trabalhos de Portugal, uma vez que ainda antes da partida com a República Democrática do Congo, uma sessão de trabalho foi cancelada, obrigando a equipa a trabalhar num ginásio definido pela FIFA.Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston..SIMMMM... O ruído que Ronaldo adora e continua a alimentar a sede de vitórias da seleção. A Colômbia, já apurada, lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal, no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira, com um, e do Uzbequistão, último, ainda a zero.O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.