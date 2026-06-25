Pedro Neto cumpre "sonho de criança a jogar o Mundial" e quer ajudar Portugal a levantar o troféu

Para Pedro Neto estar no Mundial2026 “é um motivo de orgulho e um sonho de criança”, depois de ter falhado o Mundial2022 devido a lesão. Por isso, agora quer “aproveitar e ajudar a levar o troféu para Portugal” e dar essa alegria final a Cristiano Ronaldo, que aos 41 anos pode estar a jogar o último Campeonato do Mundo de futebol.A Colômbia é uma seleção onde “a palavra-chave é a resiliência”, uma característica que, segundo o jogado, também se pode aplicar ao grupo português e por isso o duelo da terceira jornada do Grupo K será muito equilibrado. Com quatro pontos, Portugal terá de vencer a seleção colombiana, lÍder com seis pontos, se quiser terminar o grupo em primeiro. Mas o que importa mesmo é passar e pode dar-se o caso dos jogadores irem dormir esta quinta-feira já com o apuramento garantido para os 16 avos de final. Eis o cenários em que isso poderá acontecer: se o Equador não ganhar à Alemanha, o Japão vencer a Suécia e se houver vencedor no Paraguai-Austrália.“Sendo sincero, às vezes olhamos para o que aconteceria se ficássemos em 2.º ou 3.º. Mas com a nossa mentalidade portuguesa só queremos ganhar e ficar em primeiro”, confessou o camisola 18 de Portugal esta quinta-feira, dia 24 de junho, antes de mais um treino em Palm Beach.Pedro Neto revelou ainda que “o grupo ficou contente” com os dois golos de Cristiano Ronaldo ao Usbequistão (5-0), não só por ele, um “obcecado por golos”, mas pelo que isso significa para a seleção depois do empate com a RD Congo (1-1). O internacional português disse ainda que o grupo não tem medo do ambiente que irá estar no estádio Hard Rock, em Miami, no jogo do próximo dia 27 (00h30, RTP1). “Sabemos que vamos enfrentar mais calor e um estádio com muitos colombianos, mas, acima de tudo, temos de estar focados na nossa essência e identidade para passar o grupo no 1.º lugar”, revelou Pedro Neto.“Mais confortável” quando joga mais à direita, o avançado atirou que só quer é jogar e não olha para Francisco Trincão como rival: “Não há competição, há uma grande amizade. Já vem desde o tempo em que partilhávamos a carrinha no Sp. Braga. Não consigo estar ao pé dele sem estar a rir. Está sempre a fazer asneiras. É essa competição saudável que temos. Queremos ambos jogar e damos tudo aqui na seleção.”isaura.almeida@dn.pt .Roberto Martínez entende que Seleção aprendeu "a fechar o barulho que vem de fora".Roberto Martínez: “Somos melhores com Cristiano, com Nuno Mendes ou Pedro Neto...”