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Pedro Neto.FOTO: MIGUEL A. LOPES/LUSA
Desporto

Pedro Neto cumpre "sonho de criança a jogar o Mundial" e quer ajudar Portugal a levantar o troféu

Avançado do Chelsea diz que “Ronaldo é obcecado por golos”. Próximo jogo da seleção é com a Colômbia, na madrugada de 00h30. Seleção pode adormecer já apurada.
Isaura Almeida
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Para Pedro Neto estar no Mundial2026 “é um motivo de orgulho e um sonho de criança”, depois de ter falhado o Mundial2022 devido a lesão. Por isso, agora quer “aproveitar e ajudar a levar o troféu para Portugal” e dar essa alegria final a Cristiano Ronaldo, que aos 41 anos pode estar a jogar o último Campeonato do Mundo de futebol.

A Colômbia é uma seleção onde “a palavra-chave é a resiliência”, uma característica que, segundo o jogado, também se pode aplicar ao grupo português e por isso o duelo da terceira jornada do Grupo K será muito equilibrado.

Com quatro pontos, Portugal terá de vencer a seleção colombiana, lÍder com seis pontos, se quiser terminar o grupo em primeiro. Mas o que importa mesmo é passar e pode dar-se o caso dos jogadores irem dormir esta quinta-feira já com o apuramento garantido para os 16 avos de final. Eis o cenários em que isso poderá acontecer: se o Equador não ganhar à Alemanha, o Japão vencer a Suécia e se houver vencedor no Paraguai-Austrália.

“Sendo sincero, às vezes olhamos para o que aconteceria se ficássemos em 2.º ou 3.º. Mas com a nossa mentalidade portuguesa só queremos ganhar e ficar em primeiro”, confessou o camisola 18 de Portugal esta quinta-feira, dia 24 de junho, antes de mais um treino em Palm Beach.

Pedro Neto revelou ainda que “o grupo ficou contente” com os dois golos de Cristiano Ronaldo ao Usbequistão (5-0), não só por ele, um “obcecado por golos”, mas pelo que isso significa para a seleção depois do empate com a RD Congo (1-1).

O internacional português disse ainda que o grupo não tem medo do ambiente que irá estar no estádio Hard Rock, em Miami, no jogo do próximo dia 27 (00h30, RTP1). “Sabemos que vamos enfrentar mais calor e um estádio com muitos colombianos, mas, acima de tudo, temos de estar focados na nossa essência e identidade para passar o grupo no 1.º lugar”, revelou Pedro Neto.

“Mais confortável” quando joga mais à direita, o avançado atirou que só quer é jogar e não olha para Francisco Trincão como rival: “Não há competição, há uma grande amizade. Já vem desde o tempo em que partilhávamos a carrinha no Sp. Braga. Não consigo estar ao pé dele sem estar a rir. Está sempre a fazer asneiras. É essa competição saudável que temos. Queremos ambos jogar e damos tudo aqui na seleção.”

isaura.almeida@dn.pt

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