Roberto Martínez: “Somos melhores com Cristiano, com Nuno Mendes ou Pedro Neto...”

Portugal goleou a Arménia (9-1), este domingo, dia 16 de novembro, e Roberto Martínez tornou-se o oitavo treinador a apurar Portugal para a fase final de um Campeonato do Mundo de futebol, e o terceiro estrangeiro, depois dos brasileiros Otto Glória e Luiz Felipe Scolari.“Com a Rep. Irlanda estivemos ansiosos, foi a minha primeira derrota em 43 jogos em fases de apuramento para Mundiais e Europeus. E percebi que não era um aspeto tático, nem técnico, nem físico. Era mais um aspeto psicológico, uma dificuldade em jogar com a ideia de poder perder o apuramento, em vez de jogar para ganhar”, disse o selecionador nacional, que neste dia voltou “a ver uma equipa muito comprometida, solidária, que executou muito bem os conceitos” e foi isso que mudou psicologicamente. Questionado se há uma seleção com e sem Ronaldo, Roberto Martínez não deixou dúvidas: “Não, não. Nós somos melhores com o Cristiano, somos melhores com o Nuno Mendes, somos melhores com o Pedro Neto. Isso é importante. É importante ter todos os jogadores que são importantes para a seleção e é importante ter a ideia clara de que podemos ganhar mesmo quando há jogadores que não estão no onze inicial.”Sobre os objetivos para o Mundial2026, o técnico defendeu que “a preparação e o sorteio são fundamentais”, sem esconder a ambição natural. “Agora sim, agora podemos sonhar com o Mundial. Gostei muito da resposta dos jogadores, com um trabalho responsável depois da derrota com a Irlanda. Agora estamos mais preparados para ir ao Mundial do que quando ganhámos os 10 jogos na qualificação para o Europeu.”(em atualização) .Portugal está no Mundial2026. Seleção goleou Arménia e foi condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa