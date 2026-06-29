No sufoco, Brasil vence o Japão e avança no Mundial

Foi praticamente ao cair do pano, mas o Brasil venceu o Japão esta tarde, 29 de junho, e garantiu a qualificação para a próxima fase do Mundial. O golo da vitória surgiu aos 95 minutos, com Martinelli a assegurar o triunfo da equipa orientada por Carlo Ancelotti. O resultado final foi de 2-1 frente ao Japão.A primeira parte ficou marcada pela superioridade da seleção japonesa, que inaugurou o marcador aos 29 minutos. O golo foi apontado por Kaishu Sano, com um remate certeiro que Alisson não conseguiu travar.Logo no início da segunda parte, o Brasil esteve perto do empate, mas a bola não entrou. Aos 56 minutos, Casemiro marcou de cabeça e devolveu a esperança à equipa brasileira. Três minutos depois, Vini Jr. protagonizou uma grande jogada, mas o guarda-redes japonês defendeu com uma excelente estirada.O Brasil criou mais oportunidades para marcar, mas só conseguiu chegar ao golo da vitória já em período de compensação. Embora o árbitro tivesse dado inicialmente seis minutos de descontos, o jogo prolongou-se por mais alguns minutos. O Japão ainda dispôs de ocasiões para empatar, mas não conseguiu evitar a derrota.Desempenho no MundialNos jogos anteriores, o Brasil estreou-se na competição com um empate a 1-1 frente a Marrocos, no dia 13 de junho. Na segunda jornada da fase de grupos, venceu o Haiti por 3-0 e, na terceira e última partida, derrotou a Escócia, também por 3-0.Classificado, o próximo compromisso da seleção brasileira é no domingo, dia 5 de julho, às 21h (hora de Lisboa). O adversário sairá do confronto entre Costa do Marfim x Noruega, que será disputado nesta terça-feira (30).. amanda.lima@dn.pt.Fotogaleria: torcida brasileira lota Terreiro do Paço, em Lisboa.Diogo Costa em grande. Portugal empata, passa em segundo lugar e vai jogar com a Croácia na fase a eliminar