Desporto

Colômbia-Portugal. Troca de Neves no onze inicial: sai João, entra Rúben

Jogo que vai decidir o primeiro lugar do grupo K do Mundial começa às 00h30, hora portuguesa
Rúben Neves titular contra a Colômbia
Rúben Neves titular contra a ColômbiaMIGUEL A. LOPES/Lusa

Já é conhecido o onze inicial. Roberto Martínez faz uma mexida no meio-campo

O selecionador nacional opta por fazer apenas uma alteração no onze incial de Portugal para defrontar a Colômbia, em Miami, no jogo que vai definir o primeiro lugar do grupo K.

ONZE DE PORTUGAL:

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Já na Colômbia, o selecionador Nestor Lorenzo deixa no banco o avançado do Sporting Luis Suárez. O benfiquista Richardo Rios também começa a suplente. Titulares são os ex-portistas James Rodríguez e Luis Díaz, duas estrelas destes "cafeteros".

ONZE DA COLÔMBIA: 

Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi e Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta e Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz e John Córdoba.

Colômbia - Portugal, o jogo mais procurada da fase de grupos

Apoio não vai faltar a Portugal, mas, no jogo da terceira jornada, como disse o selecionador nacional, Roberto Martínez, os portugueses vão jogar fora de casa. A maioria dos adeptos presentes no Hard Rock Stadium, em Miami, são colombianos.

Colômbia e Portugal discutem primeiro lugar do grupo K

Bem-vindos à cobertura do jogo entre Colômbia e Portugal, da última jornada do grupo K da Mundial 2026.

A Colômbia lidera o grupo com seis pontos, Portugal é segundo com quatro. Ambas as seleções estão já apuradas para os 16 avos, mas vão discutir aqui, em Miami, a partir das 00h30, o primeiro lugar do grupo.

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