Colômbia-Portugal. Troca de Neves no onze inicial: sai João, entra Rúben

O selecionador nacional opta por fazer apenas uma alteração no onze incial de Portugal para defrontar a Colômbia, em Miami, no jogo que vai definir o primeiro lugar do grupo K. ONZE DE PORTUGAL:Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo..Já na Colômbia, o selecionador Nestor Lorenzo deixa no banco o avançado do Sporting Luis Suárez. O benfiquista Richardo Rios também começa a suplente. Titulares são os ex-portistas James Rodríguez e Luis Díaz, duas estrelas destes "cafeteros".ONZE DA COLÔMBIA: .Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi e Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta e Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz e John Córdoba.