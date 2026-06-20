Brasil goleia o Haiti e lidera grupo C

Foi um jogo sem dificuldades, resolvido logo nos primeiros 45 minutos. O Brasil goleou o Haiti por 3-0 na madrugada deste sábado, em partida no Grupo C do Mundial. Foi a primeira vitória da seleção brasileira na competição, perante os 68.324 espectadores que marcaram presença no estádio de Filadélfia.Matheus Cunha foi a grande figura do encontro, ao marcar dois golos, aos 23 e aos 36 minutos. O resultado foi ampliado já em período de compensação da primeira parte, com Vini Jr. que completou o placar em 3-0 aos 45+3. Foi um jogo muito diferente do anterior, frente a Marrocos, no qual a canarinha conseguiu apenas um empate sofrido.Com um empate e uma vitória, a seleção comandada por Carlo Ancelotti passou a liderar o Grupo C, com quatro pontos. No segundo lugar surge Marrocos, que também soma uma vitória e um empate, mas com menos golos. Sem qualquer ponto conquistado, o Haiti já está afastado da competição, embora ainda tenha um jogo por disputar.O pentacampeão mundial volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, frente à Escócia, às 19h00, no Hard Rock Stadium, em Miami. No final da partida oontem, Ancelotti afirmou que Neymar poderá integrar os 11.Caso o Brasil termine a fase de grupos na liderança, enfrentará nos oitavos de final o segundo classificado do Grupo F, composto por Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. Nesse cenário, o encontro está agendado para 29 de junho, às 18h00. Se terminar na segunda posição, a seleção brasileira defrontará o vencedor do Grupo F no dia 3o de junho, às 2:00 da madrugada.amanda.lima@dn.pt.Brasil empata com o Marrocos. Multidão assiste ao jogo em Lisboa.“Vamos voltar a ser o grande sonho brasileiro”, diz vice-presidente da CBF