Baila, Vini! Craque brilha com dois golos, Brasil vence Escócia e avança na liderança do Grupo C

Na terceira partida deste Mundial 2026, a Seleção Brasileira finalmente mostrou aos seus adeptos o futebol vistoso e leve que se espera da pentacampeã do mundo. Em partida válida pela última jornada do Grupo C, na madrugada desta quinta-feira, 25 de junho, a equipa comandada por Carlo Ancelotti contou com o brilho do seu principal jogador, Vini Jr., para vencer a Escócia por 3-0, garantir a primeira colocação e fechar com chave de ouro a primeira fase do torneio.Primeira parteBem composta na defesa desde o início do jogo, com uma formação que cada vez mais se aproxima do 4-3-3 agora idealizado por Carlo Ancelotti, a equipa contou também com a participação de um possível novo protagonista da seleção. Substituindo o lesionado Raphinha, ainda sem data para regressar aos treinos, o jovem prodígio Rayan, de apenas 19 anos, dava sinais de que poderia ser o tempero que faltava a um ataque ainda insosso do Brasil.Logo aos seis minutos, o extremo do Bournemouth apertou a marcação e intercetou McKenna. A bola ficou com Vini Jr., que driblou Gunn para inaugurar o marcador. Pouco depois, aos 11 minutos, a seleção comandada por Carlo Ancelotti, que fazia o seu melhor início de partida neste Mundial, voltou a chegar com perigo, desta vez com Matheus Cunha a rematar de fora da área por cima da baliza. Aos 19 minutos, Vini Jr., novamente servido por Rayan, finalizou de três dedos para fora, em mais uma chegada perigosa dos brasileiros.O segundo golo não demorou a surgir, embora acabasse posteriormente anulado numa decisão duvidosa do VAR. Em mais um erro da defesa escocesa, Hendry vacilou de frente para Vini Jr., que aos 22 minutos voltava a bater Gunn. O árbitro, no entanto, viu falta do camisola 7 brasileiro sobre o central: mais sorte do que juízo para o escocês.Após a pausa para hidratação, a Escócia conseguiu a primeira aproximação de verdadeiro perigo aos 28 minutos, num levantamento para a área que McKenna não conseguiu direcionar para a baliza. Do outro lado, o Brasil seguia a aproveitar os espaços. Aos 37 minutos, Rayan, o melhor brasileiro da primeira parte ao lado de Vini Jr., tabelou com Bruno Guimarães e finalizou colocado à direita de Gunn. Aos 41, o Brasil assustou novamente, desta vez por Matheus Cunha, que, à entrada da área, rematou colocado para fora. Três minutos depois, o mesmo Cunha voltou a ficar perto do golo, após grande jogada de Rayan e Vini Jr. pelo lado direito..Já nos descontos, o Brasil transformou a superioridade no segundo golo. Após uma recuperação de bola de Matheus Cunha, Bruno Guimarães cruzou para a pequena área e Vini Jr., nas costas da marcação, cabeceou para o fundo das redes. E poderia ter sido mais ainda antes do intervalo: Rayan dominou já a deixar Robertson para trás e obrigou Gunn a mais uma boa defesa.Segunda parteA Escócia obrigou Alisson à primeira intervenção da noite logo aos quatro minutos, quando o guarda-redes encaixou um cabeceamento de McTominay. A resposta brasileira surgiu de imediato: Lucas Paquetá lançou Vini Jr., que voltou a esbarrar numa boa defesa de Gunn e ficou perto do hat-trick.Aos 13 minutos, nova chegada do Brasil, desta vez com Paquetá a rematar de pé direito para fora. E o terceiro golo não demorou. Bruno Guimarães deixou Hendry para trás com um drible de corpo e serviu Matheus Cunha, que finalizou de pé direito para ampliar a vantagem brasileira: 3 - 0..A Escócia ainda tentou reagir. Aos 18 minutos, Ferguson rematou de livre direto e obrigou Alisson a desviar para canto. Logo de seguida, McTominay voltou a testar o guarda-redes brasileiro, que respondeu novamente com segurança.Aos 27 minutos, o barulho no Miami Stadium fez lembrar o de um quarto golo brasileiro quando Carlo Ancelotti chamou Neymar ao jogo. O camisola 10 regressou, assim, à seleção, quase mil dias depois da última partida com a camisola canarinha.Substituindo Matheus Cunha, Neymar precisou de apenas um toque na bola para encontrar Vini Jr., que voltou a esbarrar numa boa defesa de Gunn. Mais discreto nos minutos finais, tal como toda a seleção brasileira, que optou por gerir a vantagem, o Brasil saiu do relvado sob aplausos dos adeptos. .Com o triunfo por 3-0 e a liderança do Grupo C assegurada - Marrocos terminou na segunda posição - a seleção brasileira aguarda agora pelo adversário da próxima segunda-feira, em Houston, onde poderá medir forças com Países Baixos, Japão ou Suécia nos 16 avos de final do Mundial 2026..Agora o Hexa vem? "Ancelotti formou um grande time, estamos fazendo a nossa parte", diz vice-presidente da CBF.Brasil goleia o Haiti e lidera grupo C