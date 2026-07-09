Mundial 2026. Espanha e Bélgica estão a olhar mais para as diferenças que fazem no banco

Ângulos semelhantes entre Espanha e Bélgica para os quartos de final do Mundial 2026, com começo marcado para as 21h00 desta sexta-feira. Ambos, focados num plano A, mas com um esquadro secundário bem oleado.Em Espanha, vinca-se a vitória sobre Portugal e a importância do plano B Mikel Merino, médio convertido a avançado e já com 11 golos com De la Fuente como selecionador. Mais, o jornal Marca destaca os 23 golos vindos do banco ao longo do trajeto do selecionador desde 2023, o que representa 18% do total de obtidos. Lembra-se até que no último Europeu, a partir dos oitavos-de-final até à conquista da prova, foram três os tentos saídos da manga do treinador a partir do banco. Eliminado Portugal, a Espanha volta aos quartos de final, inédito desde que venceu a prova na África do Sul em 2010.Pela frente terá a Bélgica, que, nos últimos anos, já conseguiu ser terceira (2018) e que anulou o sonho espanhol nestes mesmos quartos de final, mas em 1986, no México, na altura em penáltis. A Bélgica vai com 12 golos nos últimos três jogos no Mundial. De Ketelaere marcou dois aos Estados Unidos, é o titular, ouvindo algumas críticas, mas Lukaku está tão eficiente como nos melhores momentos. Entrou três vezes nas últimas três partidas e marcou sempre, tendo precisado, em média, de menos de 30 minutos para fazer o gosto ao pé. É o aviso do que se vai jogar no banco de parte a parte. .Bélgica venceu Estados Unidos e a 'batota' Balogun.O Portugal-Espanha pode ser também um duelo entre os dois melhores médios do Mundo