Mikel Merino cabeceia para o golo da vitória de Espanha.
Mikel Merino cabeceia para o golo da vitória de Espanha.Fabrice COFFRINI / AFP
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Mundial 2026. Espanha e Bélgica estão a olhar mais para as diferenças que fazem no banco

Ibéricos afastaram Portugal com golo de Merino. Belgas têm Lukaku com eficácia atroz. Duelo de cartas guardadas para os quartos de final nesta sexta-feira (21h00)
Frederico Bártolo
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Ângulos semelhantes entre Espanha e Bélgica para os quartos de final do Mundial 2026, com começo marcado para as 21h00 desta sexta-feira. Ambos, focados num plano A, mas com um esquadro secundário bem oleado.

Em Espanha, vinca-se a vitória sobre Portugal e a importância do plano B Mikel Merino, médio convertido a avançado e já com 11 golos com De la Fuente como selecionador. Mais, o jornal Marca destaca os 23 golos vindos do banco ao longo do trajeto do selecionador desde 2023, o que representa 18% do total de obtidos. Lembra-se até que no último Europeu, a partir dos oitavos-de-final até à conquista da prova, foram três os tentos saídos da manga do treinador a partir do banco. Eliminado Portugal, a Espanha volta aos quartos de final, inédito desde que venceu a prova na África do Sul em 2010.

Pela frente terá a Bélgica, que, nos últimos anos, já conseguiu ser terceira (2018) e que anulou o sonho espanhol nestes mesmos quartos de final, mas em 1986, no México, na altura em penáltis. A Bélgica vai com 12 golos nos últimos três jogos no Mundial. De Ketelaere marcou dois aos Estados Unidos, é o titular, ouvindo algumas críticas, mas Lukaku está tão eficiente como nos melhores momentos. Entrou três vezes nas últimas três partidas e marcou sempre, tendo precisado, em média, de menos de 30 minutos para fazer o gosto ao pé. É o aviso do que se vai jogar no banco de parte a parte.

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Mikel Merino cabeceia para o golo da vitória de Espanha.
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