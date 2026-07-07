Bélgica venceu Estados Unidos e a 'batota' Balogun

A Bélgica qualificou-se na segunda-feira para os quartos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer os coanfitriões Estados Unidos, que apresentaram o ‘castigado’ Folarin Bolagun, por 4-1, no último jogo dos ‘oitavos’.Charles De Ketelaere, aos nove e 33 minutos, Hans Vanaken, aos 57, e Romelu Lukaku, aos 90+3, apontaram os tentos dos belgas, enquanto Malik Tillman marcou, aos 31, o golo dos locais, de livre direto, após uma falta sobre Balogun, que viu o vermelho nos ’16 avos’ e foi ‘despenalizado’ pela FIFA, numa decisão inexplicável.Nos quartos de final, na sexta-feira, em Inglewood, pela 12h00 locais (20:00 em Lisboa), a Bélgica defronta a Espanha, campeã mundial em 2010, que eliminou Portugal (1-0)..Cedência da FIFA a Trump causa contestação internacional. Líder dos EUA acha que Balogun "não fez falta".Trump confirma ter pedido à FIFA reavaliação de cartão vermelho de jogador dos EUA