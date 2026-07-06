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Trump confirma ter pedido à FIFA reavaliação de cartão vermelho de jogador dos EUA

"Pedi uma reavaliação porque não achei que tivesse sido falta", declarou o presidente norte-americano durante um evento na Casa Branca.
DN/Lusa
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O Presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou esta segunda-feira (6 de julho) ter pedido ao líder da FIFA, Gianni Infantino, a reavaliação do cartão vermelho mostrado ao avançado norte-americano Folarin Balogun, para que possa alinhar no encontro frente à Bélgica.

"Pedi uma reavaliação porque não achei que tivesse sido falta", declarou Trump durante um evento na Casa Branca.

O Presidente dos Estados Unidos considerou ainda que as regras relativas ao cartão vermelho são injustas e classificou como "muito duvidosa" a atuação do árbitro do jogo entre os Estados Unidos e a Bósnia-Herzegovina.

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