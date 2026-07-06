Trump confirma ter pedido à FIFA reavaliação de cartão vermelho de jogador dos EUA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou esta segunda-feira (6 de julho) ter pedido ao líder da FIFA, Gianni Infantino, a reavaliação do cartão vermelho mostrado ao avançado norte-americano Folarin Balogun, para que possa alinhar no encontro frente à Bélgica."Pedi uma reavaliação porque não achei que tivesse sido falta", declarou Trump durante um evento na Casa Branca.O Presidente dos Estados Unidos considerou ainda que as regras relativas ao cartão vermelho são injustas e classificou como "muito duvidosa" a atuação do árbitro do jogo entre os Estados Unidos e a Bósnia-Herzegovina. .Reversão de suspensão de jogador norte-americano alvo de críticas de Blatter e da UEFA