O Portugal-Espanha pode ser também um duelo entre os dois melhores médios do Mundo

O resultado do Portugal-Espanha dos oitavos de final do Mundial2026, que esta segunda-feira, dia 6 de julho, se joga em Dallas, vai depender e muito do duelo cerebral que poderá protagonizado por Vitinha e Pedri, que nas últimas épocas promoveram um interessante debate sobre quem é afinal o melhor médio do Mundo. Nada como um duelo no palco do Mundial para tirar algumas dúvidas. Isto se a estratégia de Roberto Martínez passar pela titularidade de Vitinha e se a ideia de jogo de De la Fuente for utilizar Pedri de início no 42.º duelo do futebol ibérico em 105 anos de história,Vitinha é um construtor de jogo e tem uma capacidade ímpar para ditar o ritmo de jogos através da posse de bola. Médio versátil, pode jogar nas três posições do meio campo. Em 2025/26, Luis Enrique colocou-o numa posição mais ofensiva e o PSG beneficiou de sete golos e dez assistências em 50 jogos, numa época que terminou com mais uma conquista da Liga dos Campeões, a segunda seguida. O espanhol Pedri é um médio criativo clássico, que se destaca pela sua visão de jogo, drible curto e capacidade para encontrar uma forma de fazer chegar a bola aos colegas de equipa, seja na seleção espanhola, seja no Barcelona. Sabe reter a bola sob pressão como poucos e costuma decidir quase sempre bem no último terço do terreno. Na época 2025/26 fez dois golos e 12 assistências em 43 jogos e somou mais um título espanhol.A estatística não mente. Vitinha é mais confiável no passe e tem a impressionado neste mundial com uma precisão de passe de 96%, tendo feito 324 passes certos em 336 tentados. No jogo com a Colômbia fez 54 passes certos, tornando-se no primeiro médio a conseguir 100% de precisão num jogo da competição em 80 anos, segundo dados da FIFA. O português participou nos quatro jogos, somando 298 minutos jogados, menos do que Pedri (331 minutos, em quatro jogos), que tem criado mais oportunidades de golo (6 contra 1 do português). Com menor acerto no passe do que o português (88%, fruto de 231 passes certos de 261 totais), o espanhol tem estado mais ativo defensivamente do que o médio do PSG (5 desarmes contra 1) e nas interceções (6 contra 1), mas tem perdido muito mais bolas (13 contra 1).Aos 26 anos o português já soma 20 troféus coletivos, incluindo duas Liga dos Campeões e uma Liga das Nações nos últimos dois anos, além das 13 distinções individuais. Mais jovem, Pedri tem aos 23 anos 10 troféus no currículo, incluindo um Europeu (2024) e uma Liga das Nações (2023), para lá das cinco premiações individuais. No ano passado, o português ficou em 3.º na Bola de Ouro e foi 7.º nos prémios The Best da FIFA, numa lista em que o espanhol ficou em 11.º e 10.º lugar, respetivamente. Mas, há menos de um mês, antes de conquistar a segunda Champions e de ser eleito o melhor em campo na final, Vitinha disse ao Canal 11 que “colocaria Pedri no topo da lista dos melhores médios”, num top-3 com João Neves e Bruno Fernandes, rematando: “Sou um top-4.” No um contra um... Yamal contra Mendes e vice versaO duelo entre Vitinha e Pedri será certamente mais discreto do que o confronto entre o lateral esquerdo português, Nuno Mendes, e o extremo espanhol, Lamine Yamal. O jovem do Barcelona, nunca primou pela humildade e até enfureceu Ronaldo, quando desvalorizou as conquistas do capitão português, mas numa conversa partilhada pela DANZ Portugal há dias, quando lhe perguntaram quem foi o jogador mais difícil de ultrapassar respondeu: “Nuno Mendes. Ele é muito bom. Gosto muito de jogar contra ele. Sabemos que entre nós é um contra um.” O português retribuiu com o mesmo elogio, dizendo que gosta dos duelos com o espanhol. E com razões para isso.Nos últimos confrontos o português saiu a sorrir (venceu três dos quatro duelos), tanto com a camisola do PSG, na Liga dos Campeões, em que foi eleito o melhor em campo no jogo de Paris, como com a camisola das quinas, ao conquistar a Liga das Nações 2025, prova em que foi eleito o melhor jogador. E se Nuno Mendes é o sub-23 mais titulado de sempre com 13 troféus, Yamal soma já 15 recordes de precocidade, desde que se estreou pelo Barcelona diante do FC Porto, em 2023, com 16 anos e 83 dias, com destaque para o troféu de campeão europeu conquistado em 2024, com 18 anos. E se o extremo espanhol tem 86.1% de dribles ganhos em confronto direto, a média de desarmes do português é de 73.4%. isaura.almeida@dn.pt .Cristiano Ronaldo sobre a despedida da Seleção: "Vai ser o meu último Mundial".Roberto Martínez vê parecenças entre Portugal e Espanha: "Somos equipas melhores quando temos a bola"