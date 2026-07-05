Cristiano Ronaldo sobre a despedida da Seleção: "Vai ser o meu último Mundial"

Cristiano Ronaldo não parecia avançar no discurso em relação à Croácia, sem confirmar ou negar se vai prosseguir a carreira na Seleção. Ainda assim, acabou por terminar a conferência de Imprensa com a revelação que escondera nas perguntas anteriores. "É desfrutar ao máximo. Vai ser o último Mundial, sim. É desfrutar", confirmou a uma jornalista argentina. "O que fica são as pessoas. As pessoas que gostam de nós, as pessoas a quem podemos dar momentos diferentes. E vejo as pessoas que trabalham à nossa volta. São memórias espetaculares. Durante o voo, eu sabia que uma das assistentes de bordo era argentina. Só pela maneira como olhou para mim. Eu disse-lhe 'sei que és argentina. Olhaste para mim e desviaste os olhos rápidos, vocês não gostam de mim...'. Mas a minha mulher é argentina. Está tudo bem", prosseguiu nessa mesma resposta.Antes, Ronaldo tinha feito mira aos que têm questionado a sua continuidade. "Tem sido assim desde que entrei na Seleção, com 18 anos. Mas o mesmo se pode dizer em relação à atitude que tenho. Estou sempre de corpo e alma para ajudar a equipa a alcançar os objetivos. Jogando ou não jogando serei sempre muito importante. E terminarei quando eu quiser. Sou eu que decido", afirmou, direcionando ainda mais a crítica para quem fazia as perguntas. "Há mais de 20 anos que me andam a tentar matar. E não conseguem. Não vale a pena tentarem. Estou habituado. Basta olhar uma vez para decorar a vossa cara e a parte mais difícil de estar no Mundial com 41 anos é responder às vossas perguntas", atacou.Para o capitão da Seleção Nacional ganhar o Mundial não o torna ainda mais lendário na história. "Independentemente do que acontecer, não vou ser mais Cristiano por ganhar o Mundial. Quero desfrutar do dia, Deus foi generoso comigo e não me falta nada", asseverou.Referindo que a equipa "tem melhorado jogo para jogo", lembrou que "não está fácil para ninguém" o Mundial, lembrando as "várias grandes equipas eliminadas." Espera uma Espanha "muito difícil", admite que é "bonito" reencontrar uma equipa à qual já marcou três vezes num Mundial, mas revelou que, apesar de Portugal trabalhar os adversários e de serem mostrados vídeos dos jogadores rivais, não viu "nenhum jogo da Espanha, apenas um trecho contra Cabo Verde." Expressou um "oxalá" à hipótese de repetir os três golos à Roja, o que fez em 2018, mas recordou que na Seleção não está "liberto" como no Al Nassr. Disse ter "fé que vai correr bem" o jogo com a Espanha e expressou, com ânsia: "Oxalá não seja amanhã [segunda-feira] o meu último jogo num Mundial.".Ramos diz-se habituado a marcar nos últimos minutos, Ronaldo desvaloriza garantias de adeus dadas pela irmã