José Sá afasta rumores sobre Roberto Martínez: “Estamos todos com ele”

José Sá não fugiu a qualquer tema na antevisão do particular entre Portugal e Chile, marcado para sábado, às 18h45, intgrado na preparação para o Mundial de 2026. Sereno, objetivo e sempre com um sorriso, o guarda-redes abordou a ambição da equipa, o desgaste físico após uma longa temporada, a preparação para a prova e até o futuro de Roberto Martínez — assunto que garante não ter qualquer peso dentro do balneário.Com a experiência acumulada de várias fases finais, o internacional português assegurou que a Seleção tem procurado aprender com campanhas anteriores para chegar mais preparada ao próximo Campeonato do Mundo. “Tentámos perceber o que faltou nos outros Mundiais. Queremos ganhar todos os jogos e vamos trabalhar para isso”, afirmou, deixando clara a ambição de um grupo que acredita poder discutir o título.Sem assumir favoritismo, José Sá colocou, ainda assim, Portugal entre os principais candidatos à conquista do troféu. “Portugal está muito forte, somos candidatos. Favorito é quem já ganhou. Estamos a trabalhar bem e queremos ganhar todos os jogos”, sublinhou..Os encontros de preparação frente ao Chile e à Nigéria são encarados como etapas fundamentais antes da estreia no Mundial. O guarda-redes destacou a importância de testar processos e consolidar rotinas competitivas diante de adversários exigentes. “Vão ser dois jogos muito importantes para preparar o Mundial. Estamos focados em dar o nosso melhor e preparar bem o primeiro jogo da competição”, explicou.Questionado sobre o desgaste físico depois de uma época longa ao serviço dos clubes, José Sá mostrou confiança no trabalho desenvolvido pela equipa técnica e admitiu que representar a Seleção acaba sempre por trazer motivação extra. “Tentamos sempre recuperar bem, a equipa técnica está atenta aos jogadores e vir à Seleção dá sempre um boost, porque é representar este país”, referiu.Outro dos temas incontornáveis da conferência foi a decisão de Roberto Martínez de chamar quatro guarda-redes para esta fase de preparação. O jogador desvalorizou qualquer polémica e justificou a escolha com a exigência dos treinos da equipa nacional. “Esse tema já foi muito comentado. É muito bom para os guarda-redes e para os jogadores, porque certos treinos são muito intensos e precisamos de ajuda. O Ricardo Velho faz parte do grupo e é sempre bom tê-lo connosco”, explicou.Sobre o Chile, adversário de sábado apesar de ter falhado a qualificação para o Mundial, José Sá recusou qualquer excesso de confiança e deixou elogios à intensidade da equipa sul-americana. “Sabemos que é uma equipa que corre muito, trabalha muito e reage bem à perda da bola. Estamos focados e queremos ganhar o jogo”, disse, revelando ainda conhecer um dos rostos da seleção chilena. “Conheço o guarda-redes que joga no Swansea [Lawrence Vigouroux]. Temos de estar concentrados e de olho aberto.”José Sá falou ainda das diferenças entre o Mundial do Qatar, realizado a meio da temporada, e a edição de 2026, embora tenha garantido que o grupo está preparado para qualquer contexto competitivo. “O último Mundial foi atípico, a meio da época, mas estamos sempre preparados para este tipo de competição. Temos de estar concentrados”, apontou.Entre temas mais sérios, houve ainda espaço para uma nota de humor quando foi confrontado com o episódio do Euro, em que ajudou a travar um adepto que invadiu o relvado. “Já estou na Seleção há muito tempo, mas temos todos muita experiência. E não, não tenho treinado placagens”, atirou, entre risos.A fechar, o guarda-redes foi confrontado com os rumores sobre uma eventual saída de Roberto Martínez após o Mundial. Sem hesitar, garantiu que o assunto não entra nas conversas do grupo e deixou uma mensagem clara de união em torno do selecionador nacional. “Isso não é tema nenhum, nunca falámos sobre isso. Que eu saiba, o mister vai continuar e estamos todos com ele. É o que nós queremos”, rematou..Divulgados os números dos jogadores da seleção para o Mundial 2026.Ricardo Velho assume papel na Seleção com orgulho: “Estou preparado para ajudar”