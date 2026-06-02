A Seleção Nacional está no top-5 das mais valiosas do Mundial.
A Seleção Nacional está no top-5 das mais valiosas do Mundial.FOTO: FPF
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Divulgados os números dos jogadores da seleção para o Mundial 2026

Estes números serão utilizados já nos jogos de preparação diante de Chile e Nigéria, que antecedem a viagem para os Estados Unidos.
David Pereira
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A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta terça-feira, 2 de junho, a numeração dos jogadores da seleção nacional para o Mundial 2026.

Estes números serão utilizados já nos jogos de preparação diante de Chile e Nigéria, que antecedem a viagem para os Estados Unidos.

Eis a numeração de 1 a 26:

1 - Diogo Costa

2 - Nélson Semedo

3 - Rúben Dias

4 - Tomás Araújo

5 - Diogo Dalot

6 - Matheus Nunes

7 - Cristiano Ronaldo

8 - Bruno Fernandes

9 - Gonçalo Ramos

10 - Bernardo Silva

11 - João Félix

12 - José Sá

13 - Renato Veiga

14 - Gonçalo Inácio

15 - João Neves

16 - Francisco Trincão

17 - Rafael Leão

18 - Pedro Neto

19 - Gonçalo Guedes

20 - João Cancelo

21 - Rúben Neves

22 - Rui Silva

23 - Vitinha

24 - Samu Costa

25 - Nuno Mendes

26 - Francisco Conceição

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