Divulgados os números dos jogadores da seleção para o Mundial 2026

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta terça-feira, 2 de junho, a numeração dos jogadores da seleção nacional para o Mundial 2026.Estes números serão utilizados já nos jogos de preparação diante de Chile e Nigéria, que antecedem a viagem para os Estados Unidos. Eis a numeração de 1 a 26:1 - Diogo Costa2 - Nélson Semedo3 - Rúben Dias4 - Tomás Araújo5 - Diogo Dalot6 - Matheus Nunes7 - Cristiano Ronaldo8 - Bruno Fernandes9 - Gonçalo Ramos10 - Bernardo Silva11 - João Félix12 - José Sá13 - Renato Veiga14 - Gonçalo Inácio15 - João Neves16 - Francisco Trincão17 - Rafael Leão18 - Pedro Neto19 - Gonçalo Guedes20 - João Cancelo21 - Rúben Neves22 - Rui Silva23 - Vitinha24 - Samu Costa25 - Nuno Mendes26 - Francisco Conceição