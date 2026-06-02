Ricardo Velho assume papel na Seleção com orgulho: “Estou preparado para ajudar”

Ricardo Velho garantiu, esta terça-feira, estar a viver com “muita felicidade e muito orgulho” a integração no grupo da Seleção Nacional que prepara a participação no Campeonato do Mundo de 2026. Em conferência de imprensa, no segundo dia de estágio de Portugal na Cidade do Futebol, o guarda-redes assumiu, com naturalidade, o estatuto de quarto guardião da convocatória de Roberto Martínez, assegurando estar totalmente disponível para ajudar a equipa, independentemente do papel que venha a desempenhar.O jogador do Gençlerbirligi afastou qualquer ideia de frustração relativamente à posição que ocupa entre as opções para a baliza portuguesa, sublinhando a qualidade do lote de guarda-redes presentes no estágio. “Não é uma posição ingrata, estou aqui com muita felicidade e muito orgulho. Temos três grandes guarda-redes, comigo podemos dizer que somos quatro”, afirmou, antes de acrescentar: “Espero, muito sinceramente, que eu não vá para o banco por alguma lesão. Não é uma posição ingrata, estou aqui com muito orgulho, é um grande voto de confiança que o mister me proporcionou”.Na conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, Ricardo Velho explicou que a principal motivação para aceitar este papel no grupo nacional passa pelo privilégio de representar Portugal num Campeonato do Mundo. “A motivação é representar o nosso país. Acho que não há motivação maior, para mim é um prazer estar aqui e poder ajudar seja em que função for”, destacou o guardião. “Quero ajudar no que for preciso, ajudar a equipa a ganhar e certamente vamos fazer um grande Campeonato do Mundo”, reforçou.Questionado sobre a preparação mental para uma situação em que poderá não fazer parte das opções imediatas em competição, o internacional português relativizou o tema, enfatizando o simbolismo da convocatória. “Não há grande preparação, para mim é um prazer poder estar aqui. Seja em que função for, representar o nosso país num Campeonato do Mundo é o culminar de muito trabalho, é um sonho, não só meu e de toda a minha família, de todos os portugueses. Estou preparado para ajudar”, assegurou.Ricardo Velho considerou ainda que esta presença junto da Seleção representa um sinal positivo relativamente ao percurso que tem vindo a construir. “O facto de quererem que eu esteja aqui é muito bom sinal, é sinal de que estou a fazer um bom trabalho. É continuar a cada dia a ajudar e trabalhar mais”, referiu, assumindo também a ambição de continuar ligado ao grupo no futuro: “Claro, o objetivo é continuar a estar presente na seleção, será sempre um bom indicador”.Sobre as exigências de Roberto Martínez aos guarda-redes no momento de construção, o guardião explicou, ainda perante os jornalistas presentes no estágio da Seleção, que o selecionador privilegia a tomada de decisão ajustada ao contexto de cada jogo. “Pede para vermos as melhores soluções, cada jogo é um jogo. Temos sempre um plano bem definido e consoante isso vamos definindo dentro do campo”, explicou. “Pede para trabalharmos as coisas durante a semana e, consoante as nossas decisões dentro do campo, tentar tomar a melhor decisão.”Apesar da exigência física acumulada ao longo da temporada, Ricardo Velho garantiu que a ambição de lutar pelo título mundial supera qualquer desgaste. “Sem dúvida, acho que podermos ganhar uma competição desta pelo nosso país é fantástico”, afirmou. “Sobre a sobrecarga, para representarmos o nosso país estamos sempre prontos e vamos dar o máximo para fazer um grande Mundial”.O ambiente vivido no grupo foi outro dos temas abordados pelo guarda-redes na conferência de imprensa. Numa altura em que cresce a expectativa em torno das possibilidades de Portugal no Mundial de 2026, Ricardo Velho revelou existir um balneário confiante e unido. “Vamos lutar sempre pelo melhor, para dar o nosso máximo e ganhar todos os jogos. O grupo está unido, fantástico, sempre muito coeso e certamente vamos fazer um grande Mundial”, vincou.Quanto ao futuro, depois de uma temporada na Turquia, o jogador preferiu adiar decisões. “Neste momento estou focado em ajudar a Seleção e certamente depois do Mundial se vai decidir essa situação e vão aparecer coisas boas. A seu tempo vai saber-se”, afirmou..Guarda-redes Ricardo Velho chamado aos trabalhos da seleção nacional. Diogo Costa dispensado por lesão.Rúben Neves aponta ao Mundial: “A nossa convicção é voltar só depois do dia 19 e com a taça na mão”