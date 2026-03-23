Ricardo Velho (ex-Farense) representa os turcos do Gençlerbirligi.
Ricardo Velho (ex-Farense) representa os turcos do Gençlerbirligi.FOTO: SC FARENSE
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Guarda-redes Ricardo Velho chamado aos trabalhos da seleção nacional. Diogo Costa dispensado por lesão

O jogador dos turcos do Gençlerbirligi já participa no treino desta segunda-feira na Cidade do Futebol. É a segunda chamada de última hora depois do avançado Paulinho.
DN/Lusa
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O guarda-redes Ricardo Velho foi esta segunda-feira, 23 de março, chamado “por precaução” aos trabalhos da seleção nacional, que prepara os particulares com México e Estados Unidos, devido aos problemas físicos de Diogo Costa.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou ao final da tarde a dispensa do guarda-redes do FC Porto que "após a realização de exames médicos, foi dado como inapto e prosseguirá o seu processo de recuperação junto do clube”.

Horas antes, no seu site oficial, o FC Porto explicou que Diogo Costa, o ‘dono’ da baliza da seleção nacional, tem uma lesão nos adutores devido a uma dorso-lombalgia que sofreu durante a última semana.

Ricardo Velho, de 27 anos, que atua nos turcos do Gençlerbirligi, participou no primeiro treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, que marcou o arranque do estágio para os duelos com mexicanos e norte-americanos, que servem de preparação para o Mundial2026.

Ricardo Velho não tem qualquer internacionalização por Portugal, mas já foi chamado no passado pelo selecionador Roberto Martínez.

O FC Porto fica assim sem representação no estágio de março de Portugal, já que Rodrigo Mora também foi dispensado no domingo devido a lesão.

Além de Mora, Rafael Leão foi igualmente excluído dos trabalhos, também por causa de questões físicas, com Martínez a chamar para o seu lugar o avançado Paulinho, que alinha no Toluca, do México.

Pedro Gonçalves fica pelo ginásio 

Pedro Gonçalves ficou hoje pelo ginásio no primeiro treino da seleção portuguesa, que contou com o estreante Mateus Fernandes e os regressados Ricardo Velho, Tomás Araújo, Samu Costa, Ricardo Horta e Gonçalo Guedes.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Roberto Martínez contou com 24 dos 26 futebolistas que integram a lista de convocados atualizada, estando Pedro Gonçalves em recuperação, enquanto Paulinho apenas se junta à comitiva no México.

Durante os 15 minutos de treino abertos à comunicação social, oito jogadores realizaram exercícios com e sem bola, 11 mantiveram-se nas bicicletas estáticas e os guarda-redes José Sá e Ricardo Velho fizeram trabalho específico numa baliza.

Portugal, que não vai contar com Cristiano Ronaldo, lesionado, prepara o Mundial2026 com dois encontros de caráter particular perante México, no sábado, na Cidade do México, e Estados Unidos, a realizar-se em 31 de março, em Atlanta.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.

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