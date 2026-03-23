Guarda-redes Ricardo Velho chamado aos trabalhos da seleção nacional. Diogo Costa dispensado por lesão

O guarda-redes Ricardo Velho foi esta segunda-feira, 23 de março, chamado “por precaução” aos trabalhos da seleção nacional, que prepara os particulares com México e Estados Unidos, devido aos problemas físicos de Diogo Costa.A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou ao final da tarde a dispensa do guarda-redes do FC Porto que "após a realização de exames médicos, foi dado como inapto e prosseguirá o seu processo de recuperação junto do clube”.Horas antes, no seu site oficial, o FC Porto explicou que Diogo Costa, o ‘dono’ da baliza da seleção nacional, tem uma lesão nos adutores devido a uma dorso-lombalgia que sofreu durante a última semana.Ricardo Velho, de 27 anos, que atua nos turcos do Gençlerbirligi, participou no primeiro treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, que marcou o arranque do estágio para os duelos com mexicanos e norte-americanos, que servem de preparação para o Mundial2026.Ricardo Velho não tem qualquer internacionalização por Portugal, mas já foi chamado no passado pelo selecionador Roberto Martínez.O FC Porto fica assim sem representação no estágio de março de Portugal, já que Rodrigo Mora também foi dispensado no domingo devido a lesão.Além de Mora, Rafael Leão foi igualmente excluído dos trabalhos, também por causa de questões físicas, com Martínez a chamar para o seu lugar o avançado Paulinho, que alinha no Toluca, do México.Pedro Gonçalves fica pelo ginásio Pedro Gonçalves ficou hoje pelo ginásio no primeiro treino da seleção portuguesa, que contou com o estreante Mateus Fernandes e os regressados Ricardo Velho, Tomás Araújo, Samu Costa, Ricardo Horta e Gonçalo Guedes.Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Roberto Martínez contou com 24 dos 26 futebolistas que integram a lista de convocados atualizada, estando Pedro Gonçalves em recuperação, enquanto Paulinho apenas se junta à comitiva no México.Durante os 15 minutos de treino abertos à comunicação social, oito jogadores realizaram exercícios com e sem bola, 11 mantiveram-se nas bicicletas estáticas e os guarda-redes José Sá e Ricardo Velho fizeram trabalho específico numa baliza.Portugal, que não vai contar com Cristiano Ronaldo, lesionado, prepara o Mundial2026 com dois encontros de caráter particular perante México, no sábado, na Cidade do México, e Estados Unidos, a realizar-se em 31 de março, em Atlanta.No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.