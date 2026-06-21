Francisco Conceição evita comentar hipótese de Sérgio Conceição na seleção e reforça foco de Portugal

Francisco Conceição garantiu este sábado, 21 de junho, que a Seleção Nacional está totalmente concentrada na participação no Campeonato do Mundo, recusando alimentar qualquer discussão sobre a possibilidade de o seu pai, Sérgio Conceição, ter sido apontado ao cargo de selecionador nacional. Em conferência de imprensa realizada em Palm Beach, o extremo português deixou claro que o grupo está focado exclusivamente nos desafios da competição e demonstrou total respeito pela atual equipa técnica.Confrontado com notícias que associaram o antigo treinador do FC Porto ao comando da Seleção, o jogador não quis aprofundar o tema. “Não tenho de comentar essas notícias. Temos o máximo de respeito pelo míster que está aqui, estamos focados no Mundial e em fazer o melhor pelo nosso país. Não é respeitoso da minha parte comentar isso”, afirmou.A poucos dias do encontro com o Uzbequistão, referente à segunda jornada da fase de grupos, Francisco Conceição reconheceu que os resultados recentes aumentaram a pressão sobre a equipa, mas garantiu que os jogadores estão habituados a lidar com esse cenário. “Como deve imaginar, não correndo bem somos os primeiros a sentir isso. Ninguém fica pior que nós. Sentimos na pele que o nosso trabalho não foi feito da melhor maneira. A pressão está presente, estamos habituados porque jogamos em grandes clubes. Queremos mostrar a nossa qualidade e ganhar o próximo jogo”, sublinhou.O internacional português aproveitou ainda para afastar a ideia de ser apenas um jogador utilizado nos momentos finais das partidas. Embora seja frequentemente visto como uma solução para desbloquear jogos mais fechados, recordou o estatuto que conquistou ao serviço da Juventus e mostrou-se disponível para desempenhar qualquer função em benefício da equipa. “Quero ser conhecido como Francisco Conceição. Se estiverem a falar de um jogador para entrar nos últimos dez ou quinze minutos, não é bem assim. Tenho sido titular na minha equipa. Quero mostrar que sou mais um a ajudar a Seleção a atingir os seus objetivos”, afirmou.Sobre as dificuldades que Portugal poderá encontrar diante do Uzbequistão, o extremo prevê um adversário muito organizado defensivamente. O facto de a equipa ser orientada pelo italiano Fabio Cannavaro leva-o a antecipar um jogo de grande exigência tática. “Sei qual vai ser a estratégia deles. Conheço bem os treinadores italianos e acredito que vão tentar adiar o nosso golo ao máximo. Sabemos das dificuldades que nos esperam”, referiu.Francisco Conceição falou também da influência que o pai continua a ter na sua carreira, descrevendo Sérgio Conceição como o seu principal conselheiro. “O meu pai é o meu maior conselheiro, não há ninguém melhor com quem eu possa falar de futebol. Ajuda-me muito no futebol e na minha vida pessoal”, destacou.Questionado sobre a presença de Cristiano Ronaldo na equipa e sobre a tendência para procurar o capitão em momentos decisivos, o jovem internacional garantiu que as decisões em campo são tomadas de forma natural. “A marcar golos não há ninguém como ele, mas não sentimos essa necessidade de lhe passar a bola. Passo a bola para quem acho que está mais bem desmarcado. Fazemos tudo por instinto, são milésimos de segundo. Ele está aqui para ajudar como qualquer jogador”, explicou.Portugal regressa à competição na próxima terça-feira, frente ao Uzbequistão, com o objetivo de conquistar uma vitória importante na luta pelo apuramento para a fase seguinte do Mundial. Francisco Conceição assegura que a ambição da equipa permanece intacta e que a resposta será dada dentro das quatro linhas..Diogo Dalot garante que seleção portuguesa está "blindada, forte e unida".Sondagem indica que seleção nacional une o País em tempo de Mundial.Vitinha destaca união da seleção nacional: “Somos candidatos”