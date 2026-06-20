Diogo Dalot garante que seleção portuguesa está "blindada, forte e unida"

Diogo Dalot afirmou este sábado, 20 de junho, que a seleção portuguesa está “blindada” contra as criticas que tem recebido após o empate (1-1) com a República Democrática do Congo, no Mundial2026 de futebol, e garantiu que a equipa está forte e unida.“O grupo está blindado. A mensagem que queremos passar é que há milhões de pessoas que querem que Portugal ganhe e outras não. Mas, se quiseram remar connosco, vamos remar e o barco não vai parar. É o que queremos passar. A crítica vai fazer sempre parte do processo. Nós próprios somos os primeiros a querer fazer a diferença. Como grupo estamos bem, fortes, coesos, unidos”, afirmou Diogo Dalot em conferência de imprensa, no Gardens North County District Park, em Palm Beach, minutos antes de mais um treino de Portugal nos Estados Unidos.Após o empate com a RD Congo, na estreia no Grupo K, a seleção portuguesa foi alvo de várias criticas pela exibição realizada em Houston, com o capitão Cristiano Ronaldo a ser o alvo principal.“Antes de chegar ao Mundial, nós jogadores tivemos todos uma conversa sobre isto. Quando tens o Cristiano no plantel, tens de estar preparado para o alarido fora do normal. Já sabíamos que íamos passar por isto e acabou por acontecer. O lado positivo é que aconteceu cedo, assim também matamos o assunto e seguimos”, frisou o lateral do Manchester United, de 27 anos.Para Dalot, as criticas fazem sempre parte do desporto, ainda mais num Campeonato do Mundo, aquela que é a “competição mais espetacular” de futebol.“Tentamos sempre encontrar uma forma positiva de não fugir à responsabilidade. Para ganhar uma prova destas é impossível não passar dificuldades. Somos os primeiros a perceber que há coisas a melhorar. É impossível ganhar um Mundial sem dificuldades”, concluiu.A seleção lusa defronta o Uzbequistão em 23 de junho, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, dia da final, nos Estados Unidos, México e Canadá..Tomás Araújo falha treino de Portugal no calor de Palm Beach