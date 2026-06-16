Sondagem indica que seleção nacional une o País em tempo de Mundial

A grande maioria dos portugueses acredita que a seleção nacional de futebol é o maior ponto de união do País.Segundo uma sondagem YouGov/Betclic, realizada junto de mil adultos portugueses e divulgada esta terça-feira (16 de junho), 84% dos inquiridos acredita que "a seleção nacional continua a ser o maior fator de coesão do país".De acordo com o estudo divulgado pela empresa de apostas, "apenas 33% dos inquiridos afirmar ter elevada confiança no desempenho da equipa, 65% espera que Portugal alcance pelo menos as meias-finais da competição. Ou seja, dois terços dos portugueses antecipam um resultado de elite para uma equipa em que apenas um terço deposita plena confiança."No documento divulgado pela Betclic a análise de acordo com as idades mostra que entre os "18 e os 24 anos, 29% acredita que Portugal vai conquistar o torneio, mais do dobro dos 13% registados entre os maiores de 55 anos. Para os mais jovens, chegar às meias-finais parece ser mais uma expectativa do que uma ambição, com 73% deste grupo a prever pelo menos esse resultado".A uma questão sobre a figura mais influente da equipa, Cristiano Ronaldo surge como a principal referência para o público feminino com 32% das preferências, enquanto no setor masculino é Vitinha o preferido (20%).Quanto a outras seleções, a escolha após Portugal é o Brasil (24%), Espanha (18%) e Argentina (5%).Ficha técnica:O Barómetro Betclic Mundial 2026 é um estudo quantitativo realizado junto de uma amostra representativa de 1.000 adultos portugueses com 18 ou mais anos, com desagregação por género, idade (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55+) e região (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores, Madeira). Os dados foram ponderados para garantir representatividade nacional. O trabalho de campo decorreu em maio e junho de 2026.