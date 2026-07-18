Capdevila faz apelo após ser impedido de entrar nos EUA para assistir à final do Mundial. "Preciso de ajuda, Donald Trump!"

O antigo internacional espanhol Joan Capdevila preparava-se para ir com os filhos até aos Estados Unidos, para assistirem à final do Mundial, entre Espanha e Argentina, mas viu o seu visto ser negado pelas autoridades norte-americanas. Recorreu às redes sociais para pedir ao presidente dos EUA que desbloqueie a situação. "Preciso de ajuda, Donald Trump! Acabei de ser informado que não posso viajar para assistir à final com os meus filhos porque foi negado o ESTA", lê-se na mensagem de Capdevila, referindo-se à sigla em inglês para o Sistema Eletrónico de Autorização de Viagem..Campeão de Espanha, no Mundial 2010, o ex-jogador, que já vestiu a camisola do Benfica, disse à rádio COPE que terá sido impedido de entrar nos EUA por ter participado num jogo no Irão há 10 anos."Alguém me pode ajudar com isto? Nem imaginam a alegria que me dava poder estar lá com todos os meus colegas de 2010 e com esta equipa para os apoiar", lê-se na mensagem. "Não consigo acreditar que não me deixem entrar nos EUA e que vá perder um momento destes com os meus filhos, que gostam tanto de futebol", reforçou Capdevila que identificou o Ministério da Educação espanhola Sem perder a esperança de assistir ao vivo, com os filhos, à final do Mundial, no MetLife Stadium, entre Espanha e Argentina, agendada para domingo, às 20h00 (hora em Lisboa), o ex-jogador voltou a apelar: "Se alguém souber como resolver isto, ficarei eternamente grato". De acordo com a BBC, Capdevila enviou igualmente uma mensagem ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.Também o árbitro da Somália, Omar Artan, viu a sua entrada nos EUA ser negada. Estava na lista de árbitros do Mundial 2026. As autoridades norte-americanas justificaram a decisão com alegadas ligações de Artan a indivíduos suspeitos de pertencerem a organizações terroristas..Espanha-Argentina. Uma final inédita num Mundial em que tem imperado a lei do mais forte\n.Slavko Vinčić arbitra a final do Mundial entre Espanha e Argentina