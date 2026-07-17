O argentino Lionel Messi e o espanhol Lamine Yamal.
O argentino Lionel Messi e o espanhol Lamine Yamal.DN
Desporto

Espanha-Argentina. Uma final inédita num Mundial em que tem imperado a lei do mais forte

Campeã Mundial em 2022 defende o título frente à Campeã Europeia em 2024. Messi pode ser coroado como melhor jogador e Yamal pode ser o 3.º campeão mais precoce. Jogo é no domingo às 20h00 (RTP1).
Isaura Almeida
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Lamine Yamal
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