O árbitro esloveno Slavko Vinčić
O árbitro esloveno Slavko Vinčić
Desporto

Slavko Vinčić arbitra a final do Mundial entre Espanha e Argentina

Esloveno torna-se no primeiro árbitro do seu país a dirigir o jogo decisivo de um Campeonato do Mundo.
Cecília Carmo
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A FIFA nomeou o esloveno Slavko Vinčić para arbitrar a final do Campeonato do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina, marcada para domingo, no New York New Jersey Stadium. Aos 46 anos, o árbitro torna-se no primeiro representante da Eslovénia a dirigir o encontro decisivo da principal competição de seleções, atingindo o momento mais alto de uma carreira construída ao mais alto nível da arbitragem internacional.

A escolha da Comissão de Arbitragem da FIFA surge depois de um percurso consistente ao longo do torneio, no qual Vinčić dirigiu três encontros antes de receber a confiança para apitar a final. A nomeação confirma o estatuto de um dos árbitros mais conceituados do futebol europeu e mundial.

“Primeiro foi um choque. Depois veio uma enorme felicidade. Arbitrar uma final do Campeonato do Mundo é o sonho de qualquer árbitro. Estou muito orgulhoso de mim e da minha equipa”, afirmou Vinčić, em declarações divulgadas pela FIFA após conhecer a nomeação.

Árbitro FIFA desde 2010, o esloveno soma já um percurso de destaque nas principais competições internacionais. Entre os momentos mais marcantes da carreira figuram a final da Liga Europa de 2022, entre Eintracht Frankfurt e Rangers, e a final da Liga dos Campeões de 2024, disputada entre Borussia Dortmund e Real Madrid. Esteve igualmente presente no Campeonato do Mundo de 2022 e nos Campeonatos da Europa de 2020 e 2024, consolidando-se como uma das principais referências da arbitragem internacional.

Na final será acompanhado pelos compatriotas Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, que desempenharão as funções de árbitros assistentes. O jordaniano Adham Makhadmeh será o quarto árbitro, enquanto o alemão Bastian Dankert assumirá as funções de videoárbitro.

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