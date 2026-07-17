Slavko Vinčić arbitra a final do Mundial entre Espanha e Argentina

A FIFA nomeou o esloveno Slavko Vinčić para arbitrar a final do Campeonato do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina, marcada para domingo, no New York New Jersey Stadium. Aos 46 anos, o árbitro torna-se no primeiro representante da Eslovénia a dirigir o encontro decisivo da principal competição de seleções, atingindo o momento mais alto de uma carreira construída ao mais alto nível da arbitragem internacional.A escolha da Comissão de Arbitragem da FIFA surge depois de um percurso consistente ao longo do torneio, no qual Vinčić dirigiu três encontros antes de receber a confiança para apitar a final. A nomeação confirma o estatuto de um dos árbitros mais conceituados do futebol europeu e mundial.“Primeiro foi um choque. Depois veio uma enorme felicidade. Arbitrar uma final do Campeonato do Mundo é o sonho de qualquer árbitro. Estou muito orgulhoso de mim e da minha equipa”, afirmou Vinčić, em declarações divulgadas pela FIFA após conhecer a nomeação.. Árbitro FIFA desde 2010, o esloveno soma já um percurso de destaque nas principais competições internacionais. Entre os momentos mais marcantes da carreira figuram a final da Liga Europa de 2022, entre Eintracht Frankfurt e Rangers, e a final da Liga dos Campeões de 2024, disputada entre Borussia Dortmund e Real Madrid. Esteve igualmente presente no Campeonato do Mundo de 2022 e nos Campeonatos da Europa de 2020 e 2024, consolidando-se como uma das principais referências da arbitragem internacional.Na final será acompanhado pelos compatriotas Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, que desempenharão as funções de árbitros assistentes. O jordaniano Adham Makhadmeh será o quarto árbitro, enquanto o alemão Bastian Dankert assumirá as funções de videoárbitro.