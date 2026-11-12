Seleção portuguesa de sub-17 de futsal
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Prata para a seleção de sub-17 de Portugal nos Jogos Olímpicos da Juventude

A medalha de prata da seleção de sub-17 de futsal é a sexta conquistada por Portugal nesta edição, naquela que já é a melhor participação lusa de sempre nos Jogos Olímpicos da Juventude.
David Pereira
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Portugal arrecadou a medalha de prata no torneio masculino de futsal dos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026, ao perder ante a Argentina na final, por 1-2.

João Carvalho marcou o golo português. Joaquín Pesl e Lorenzo Sampedro faturaram para a seleção sul-americana.

A medalha de prata da seleção de sub-17 de futsal é a sexta conquistada por Portugal nesta edição, naquela que já é a melhor participação lusa de sempre nos Jogos Olímpicos da Juventude.

O nadador Miguel Oliveira conquistou o ouro nos 50 metros costas e o bronze nos 100 costas, com o triatleta Artur Gaspar, na prova individual masculina, a sagrar-se igualmente campeão olímpico.

Já a judoca Sofia Gaspar foi prata nos -52 kg e João Matos conquistou o bronze no triplo salto.

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