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Prata para a seleção de sub-17 de Portugal nos Jogos Olímpicos da Juventude
A medalha de prata da seleção de sub-17 de futsal é a sexta conquistada por Portugal nesta edição, naquela que já é a melhor participação lusa de sempre nos Jogos Olímpicos da Juventude.
Portugal arrecadou a medalha de prata no torneio masculino de futsal dos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026, ao perder ante a Argentina na final, por 1-2.
João Carvalho marcou o golo português. Joaquín Pesl e Lorenzo Sampedro faturaram para a seleção sul-americana.
A medalha de prata da seleção de sub-17 de futsal é a sexta conquistada por Portugal nesta edição, naquela que já é a melhor participação lusa de sempre nos Jogos Olímpicos da Juventude.
O nadador Miguel Oliveira conquistou o ouro nos 50 metros costas e o bronze nos 100 costas, com o triatleta Artur Gaspar, na prova individual masculina, a sagrar-se igualmente campeão olímpico.
Já a judoca Sofia Gaspar foi prata nos -52 kg e João Matos conquistou o bronze no triplo salto.
Judoca Sofia Gaspar conquista prata e dá a Portugal a primeira medalha nos Jogos Olímpicos da Juventude 2026