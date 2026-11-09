Portugal vai lutar pelo ouro no futsal e garante quinta medalha em Dakar
A seleção portuguesa masculina de futsal sub-17 qualificou-se esta segunda-feira para a final dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Dakar, ao vencer o Afeganistão por 2-0. O apuramento garante a quinta medalha da missão portuguesa e iguala o melhor balanço nacional na competição, alcançado em Buenos Aires, em 2018. Portugal vai discutir o ouro na quinta-feira, frente à Argentina, que venceu Marrocos por 4-2 na outra meia-final.
O jogo começou equilibrado, com o Afeganistão organizado num bloco defensivo compacto e Portugal à procura de espaço para criar perigo. A vantagem surgiu aos oito minutos, depois de o guarda-redes afegão ter avançado e perdido o controlo da bola. João Carvalho antecipou-se e rematou do meio-campo para a baliza deserta.
Portugal ampliou a vantagem mesmo antes do intervalo, numa jogada coletiva que desmontou a defesa adversária. Tomás Sá iniciou a construção pela esquerda, Alexandre Gaspar mudou rapidamente o sentido do ataque e Diego Ferreira apareceu ao segundo poste para concluir. Na segunda parte, o Afeganistão arriscou mais e pressionou a saída de bola portuguesa, mas a equipa de Emídio Rodrigues manteve-se segura e segurou o 2-0. Bernardo Borges também respondeu às ocasiões adversárias.
No final, o jogador João Carvalho reconheceu que Portugal teve de suportar a reação afegã, mas destacou a capacidade da equipa para resistir e garantir o apuramento. A seleção chega à final com um percurso invicto: venceu Marrocos por 4-1, as Ilhas Salomão por 11-1 e o Paraguai por 2-0 na fase de grupos, antes de afastar o Afeganistão. São 19 golos marcados e apenas dois sofridos em quatro jogos.
A final masculina está marcada para quinta-feira, dia 12, na Dakar Arena. A medalha no futsal junta-se aos quatro pódios já alcançados por Portugal em Dakar: Sofia Gaspar, no judo; Miguel Oliveira, na natação; e Artur Gaspar, no triatlo.
No atletismo, Maria Clara Pires foi quinta classificada nos 3000 metros, com 10 minutos e 6,41 segundos. É o melhor resultado português de sempre na modalidade nos Jogos Olímpicos da Juventude. Samuel Rodrigues terminou os 1500 metros no sétimo lugar, com 4 minutos e 7,39 segundos.
Na vela, André Caires foi sexto nas três regatas de windsurf disputadas esta segunda-feira. Após seis regatas, ocupa o nono lugar da classificação, com 36 pontos líquidos. A competição prossegue na terça-feira.