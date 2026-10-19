Portugal apresenta equipa para os Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026

Portugal apresentou esta segunda-feira, na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP), em Lisboa, a equipa que vai participar nos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026. A missão nacional reúne 25 atletas, oito femininos e 17 masculinos, distribuídos por 11 modalidades, para uma edição que assinala a chegada de um evento olímpico ao continente africano.

A apresentação marcou mais uma etapa na preparação da participação portuguesa na competição, que decorrerá no Senegal entre 31 de outubro e 13 de novembro. Entre os jovens presentes estiveram João Matos, do triplo salto, e Samuel Rodrigues, dos 1500 metros, acompanhados pela vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Sara Moreira, e pela responsável da modalidade na missão, Daniela Ferreira.

O futsal masculino terá a representação portuguesa mais numerosa, com dez jogadores, seguindo-se o atletismo, com cinco atletas, e a natação, com dois. Badminton, judo, lutas de praia, remo de mar, ténis de mesa, triatlo, vela e wushu taolu completam as modalidades em que Portugal estará representado.

No atletismo, além de João Matos e Samuel Rodrigues, foram convocadas Maria Clara Pires, que competirá nos 3000 metros, Clara Teixeira, no lançamento do martelo, e Sara Ferreira, nos 100 metros barreiras. A equipa nacional estará, assim, presente em provas de velocidade com barreiras, meio-fundo, fundo, saltos e lançamentos.

Na natação, Carolina Taveira está inscrita nos 50, 100 e 200 metros costas, enquanto Miguel Oliveira disputará os 50 e 100 metros do mesmo estilo. Rafaela Silva representará Portugal no torneio individual de badminton e Sofia Gaspar competirá no judo, na categoria de -52 kg.

David Conde será o representante nacional nas lutas de praia, em -60 kg, enquanto José Azevedo participará no remo de mar, na prova individual de beach sprint. Júlia Leal disputará o torneio individual de ténis de mesa, Artur Gaspar competirá no triatlo, André Caires no windsurf e Lara Marques no wushu taolu, no combinado de changquan.

Quatro dos convocados chegam a Dakar depois de terem participado no Festival Olímpico da Juventude Europeia de Skopje 2025. João Matos, Sara Ferreira, Carolina Taveira e Júlia Leal voltam a integrar uma missão multidesportiva portuguesa, agora numa competição de dimensão mundial.

A chefia da missão está entregue a Catarina Monteiro, gestora das Missões Olímpicas do COP, com experiência na preparação e no acompanhamento das delegações nacionais. O seu percurso inclui a liderança de missões ao Festival Olímpico da Juventude Europeia, aos Jogos do Mediterrâneo e aos Jogos Mundiais de Praia, bem como funções de adjunta do chefe de missão em Jogos Olímpicos e Jogos Europeus.

Dakar 2026 deverá reunir cerca de 2700 atletas, com um programa de 25 modalidades, além de dez de exibição. À vertente competitiva juntam-se atividades educativas e culturais, que fazem parte do modelo dos Jogos Olímpicos da Juventude e promovem o contacto entre jovens de diferentes países.

Será a quarta edição dos Jogos Olímpicos da Juventude de verão, depois de Singapura 2010, Nanjing 2014 e Buenos Aires 2018. Inicialmente prevista para 2022, a competição no Senegal foi adiada na sequência da pandemia de covid-19, regressando agora ao calendário oito anos depois da edição argentina.

Portugal leva para Dakar um historial de 14 medalhas nas três participações anteriores: seis de ouro, seis de prata e duas de bronze. A partir de 31 de outubro, uma nova geração terá a oportunidade de acrescentar resultados a esse percurso, numa edição que abre um novo capítulo na história do movimento olímpico.