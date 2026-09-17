Leão e baobá inspiram medalhas dos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026

As medalhas dos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026 foram apresentadas esta quarta-feira, revelando um desenho marcado por alguns dos símbolos mais reconhecidos do Senegal: o leão e o baobá. Sob o tema “Da História para o Futuro”, as peças procuram ligar a herança cultural do país anfitrião à ambição dos jovens atletas que vão competir na primeira prova olímpica organizada em solo africano.

No anverso, a medalha apresenta um leão, símbolo de força e coragem no imaginário senegalês e também imagem central da identidade visual dos Jogos. A juba integra duas faces inspiradas no artesanato tradicional do país, colocadas de forma simétrica para representar a igualdade. À volta, surgem ramos de oliveira, numa referência à vitória, à paz e à excelência associadas ao Movimento Olímpico.

O desenho desta face, intitulado “The Roar of Youth” — “O Rugido da Juventude” —, é da autoria da designer espanhola Pilar Barbadillo Vicario, de 26 anos, vencedora de um concurso internacional promovido pelo Comité Olímpico Internacional.

O reverso é dominado pelo baobá, árvore emblemática do Senegal e símbolo de resistência, longevidade, sabedoria e transmissão de conhecimento. As raízes e os ramos desenhados na medalha sugerem movimento e crescimento, evocando os jovens atletas que partem das suas origens para construir o futuro. As linhas remetem ainda para cabos e ligações digitais, aproximando um elemento ancestral das tecnologias que moldam as novas gerações.

As medalhas serão entregues aos atletas que subirem ao pódio entre 31 de outubro e 13 de novembro, quando Dakar, Diamniadio e Saly receberem cerca de 2700 jovens, entre os 15 e os 18 anos, em 35 modalidades. Dakar 2026 será a quarta edição dos Jogos Olímpicos da Juventude de verão, depois de Singapura 2010, Nanjing 2014 e Buenos Aires 2018, mas terá um significado particular: será o primeiro evento olímpico realizado em África.