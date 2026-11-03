Miguel Oliveira conquista bronze e leva Portugal ao pódio da natação em Dakar

Miguel Oliveira conquistou esta terça-feira, 3 de novembro, a medalha de bronze nos 100 metros costas dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Dakar, no Senegal. Aos 17 anos, o nadador português completou a final em 56,24 segundos e assegurou a segunda medalha de Portugal nesta edição da competição.

O título ficou nas mãos do neozelandês Ariel Muchirahondo, que terminou em 55,69 segundos, enquanto o grego Nikolaos Papatheodorou conquistou a prata, com 55,79. Miguel Oliveira fechou o pódio, a 45 centésimos do segundo lugar e a 55 do vencedor.

Representante do Vitória de Guimarães, o jovem nadador acrescenta o seu nome à história da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos da Juventude. É a segunda medalha da natação nacional nesta competição, depois do bronze conquistado por Ana Pinho Rodrigues nos 50 metros bruços, em Singapura, na edição inaugural de 2010. Dezasseis anos depois, Portugal regressa ao pódio da modalidade, agora numa prova de costas.

O bronze de Miguel Oliveira surge um dia depois da prata de Sofia Gaspar na categoria de -52 kg do judo. Com estes dois resultados, a missão portuguesa soma uma medalha de prata e outra de bronze nos primeiros dias de competição no Senegal.

A participação do nadador vimaranense em Dakar inclui também os 50 metros costas. Miguel Oliveira é um dos dois representantes portugueses na natação, juntamente com Carolina Taveira, inscrita nas provas de 50, 100 e 200 metros costas.

Portugal apresenta-se nesta quarta edição dos Jogos Olímpicos da Juventude com 25 atletas, oito femininos e 17 masculinos, distribuídos por 11 modalidades. Além da natação e do judo, a comitiva nacional compete no atletismo, badminton, futsal, luta de praia, remo de mar, ténis de mesa, triatlo, vela e wushu.

Os Jogos decorrem até 13 de novembro e assinalam a primeira realização de um evento olímpico no continente africano.