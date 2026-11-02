Judoca Sofia Gaspar conquista prata e dá a Portugal a primeira medalha nos Jogos Olímpicos da Juventude 2026

A judoca portuguesa Sofia Gaspar sagrou-se esta segunda-feira, 2 de novembro, vice-campeã na categoria de -52 kg nos Jogos Olímpicos da Juventude, ao perder na final com a cazaque Fatima Supygaliyeva, conquistando assim primeira medalha para Portugal em Dakar 2026.

Frente à número um do ranking mundial e vigente campeã do mundo de cadetes, a judoca de 16 anos, que já tinha um ‘yuko’, perdeu por ‘ippon’, após 02.33 minutos.

Sofia Gaspar, que foi a primeira mulher a ser porta-estandarte de Portugal na cerimónia de abertura de uns Jogos Olímpicos da Juventude, conquistou a primeira medalha para a Missão nacional no Senegal e a 13.ª em quatro edições.

No caminho para a final, a judoca da Académica, que ficou isenta na primeira ronda, começou por afastar a belga Viktoria Grigoryan.

Depois de ter visto dois castigos, a lusa levou o combate para o ‘golden score’, no qual conseguiu um ‘yuko’ para seguir em frente.

Nas ‘meias’, a segunda cabeça de série precisou de pouco mais de um minuto para derrotar moldava Alexandra Chiron, por ‘ippon’.