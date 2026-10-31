Judoca Patrícia Sampaio vice-campeã no Grand Slam de Abu Dhabi

Patrícia Sampaio conquistou hoje a medalha de prata, na categoria -78kg, no Grand Slam de Abu Dhabi, ao ser derrotada pela campeã mundial e judoca da casa Yelyzaveta Lytvynenko, no ‘golden score’.

Vice-líder do ranking mundial, Lytvynenko bateu a medalhada olímpica portuguesa por ‘waza-ari’ no ‘golden score’, num combate bastante tático que durou 7.07 minutos.

A representar os Emirados Árabes Unidos, a judoca nascida na Ucrânia foi muito mais calculista, deixando Sampaio tomar a iniciativa, o que acabou por atraiçoar a portuguesa.

Após um primeiro ‘shido’ (castigo) duvidoso aplicado a Sampaio, a campeã mundial foi penalizada pela sua passividade já no ‘golden score’ – ambas teriam mais um ‘shido’.

Quinta no ranking mundial, a representante da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais pareceu ter conseguido um ‘yuko’, mas o árbitro teve outro entendimento. Logo de seguida, com as duas judocas visivelmente cansadas, a taticista Lytvynenko acabaria por fazer um ‘waza-ari’ para conquistar o ouro.

A judoca dos Emirados já tinha derrotado a lusa rumo ao título mundial, com Sampaio a perder então pela primeira vez no frente a frente entre ambas nas meias-finais.

Para chegar hoje à final, a medalhada de bronze olímpica em Paris2024 começou por derrotar a brasileira Dandara Camillo (69.º) em menos de dois minutos, por duplo ‘waza-ari’, seguindo-se a polaca Eliza Wroblewska (41.º), por ‘ippon’.

Nas meias-finais, a judoca de Tomar afastou a neerlandesa Yael van Heemst, impondo-se em 2.30 minutos graças a novo duplo ‘waza-ari’. Esta é a 13.ª medalha de Sampaio em Grand Slams, tendo vencido em Paris e Ulaanbaatar (Mongólia) no ano passado.

A prata nos -78 kg foi a segunda medalha para Portugal no Grand Slam de Abu Dhabi, depois de Taís Pina ter-se sagrado campeã nos -70 kg na sexta-feira. Também hoje estiveram em competição Jorge Fonseca (-100 kg) e Rochele Nunes (+78 kg), com o medalhado de bronze em Tóquio2020 a cair ao primeiro combate e a judoca do Benfica ao segundo.

Isento na primeira ronda, Fonseca foi derrotado pelo neerlandês Simeon Catharina, sétimo do ranking mundial – o português é 31.º -, já no ‘golden score’, após somar um terceiro castigo.

A também olímpica Rochele Nunes venceu a angolana Fernanda Quimbira, por yuko, no primeiro combate nos +78kg, perdendo depois com a italiana Asya Tavano, quinta do ranking, devido a três castigos (‘shido’).

Na repescagem, a portuguesa, 64.ª da hierarquia, foi desclassificada diante da azeri Madina Kaisinova quando estavam decorridos 1.10 minutos do combate.