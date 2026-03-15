Neemias Queta brilha com duplo-duplo e lidera vitória dos Celtics sobre os Wizards

O poste português Neemias Queta esteve em grande destaque na vitória dos Boston Celtics sobre os Washington Wizards, por 111-100, num encontro da fase regular da NBA disputado em Boston. O internacional luso foi a figura da partida ao somar 24 pontos e 10 ressaltos, alcançando mais um duplo-duplo e liderando a equipa no regresso aos triunfos depois de duas derrotas consecutivas. Queta realizou uma exibição extremamente eficaz. Em cerca de 31 minutos de jogo, converteu 11 dos 13 lançamentos de campo e ainda marcou dois dos três lances livres que tentou. Para além dos pontos e ressaltos, acrescentou três assistências, dois desarmes de lançamento e um roubo de bola, números que confirmam o impacto completo do poste português na partida. .A primeira parte foi particularmente dominante para o jogador de 26 anos, que chegou ao intervalo já com 22 pontos, liderando um Celtics muito superior no segundo período. A formação de Boston venceu esse parcial por 35-14, disparando para uma vantagem confortável ao intervalo (64-41), que acabou por ser decisiva no desfecho do encontro. Do lado dos Celtics, destaque ainda para Jayson Tatum, que contribuiu com 20 pontos, 14 ressaltos e sete assistências, enquanto o suplente Luka Garza também teve impacto com 15 pontos. Já na equipa de Washington, o mais produtivo foi Tristan Vukcevic, autor de 22 pontos, numa noite difícil para os Wizards. Apesar de uma reação tardia dos visitantes no último quarto, os Celtics conseguiram controlar a vantagem e assegurar o triunfo. A equipa de Boston passou assim a somar 44 vitórias e 23 derrotas, mantendo-se nas posições cimeiras da Conferência Este, enquanto os Wizards continuam entre os últimos classificados, com 16 vitórias e 50 derrotas. Para Neemias Queta, esta prestação confirma o excelente momento de forma na temporada. O poste português, que foi escolhido na 39.ª posição do draft da NBA de 2021 pelos Sacramento Kings e se tornou o primeiro jogador português a atuar na NBA, continua a afirmar-se na rotação dos Celtics e a somar exibições de destaque na liga norte-americana. Com esta vitória, Boston volta a ganhar confiança antes do próximo compromisso da temporada regular, agendado para a receção aos Phoenix Suns. .Neemias Queta afirma-se como peça cada vez mais determinante nos Boston Celtics.Neemias Queta assina noite histórica e conduz Celtics a triunfo convincente