Lakers vendidos por 10,8 mil milhões de euros, um recorde para uma franquia desportiva na América do Norte

goveOs Los Angeles Lakers estão a ser vendidos por um valor recorde de 12,5 mil milhões de dólares (10,8 mil milhões de euros), um recorde para uma franquia desportiva na América do Norte, avança a ESPN.

Este negócio acontece menos de dois anos depois de Mark Walter, coproprietário dos Los Angeles Dodgers e CEO da TWG Global, ter comprado a equipa à família Buss por cerca de 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,6 mil milhões de euros).

Os novos proprietários serão o empresário Joshua Kushner e o ex-CEO da Disney, Robert Iger. "Como fãs de longa data da NBA, estamos profundamente honrados com a oportunidade de nos tornarmos administradores dos Los Angeles Lakers, uma das franquias desportivas mais icónicas do mundo. Temos imenso respeito pela liderança e visão de Jerry e Jeanie Buss. O nosso compromisso a longo prazo é construir a partir desta base, competir ao mais alto nível e servir esta equipa extraordinária, os seus adeptos e a cidade de Los Angeles", afirmaram num comunicado conjunto.

Refira-se que Jerry Buss foi proprietário da franquia desde 1979 até à morte dele, em 2013. Depois os Lakers foram herdados pelos seu seis filhos, tendo a filha Jeanie sido nomeada governadora da equipa e proprietária maioritária em 2017.

Jeanie chegou a manter-se como governador mesmo após a venda à Walter, que ainda não explicou os motivos para a venda da franquia. Porém, duas empresas ligadas ao empresário estão atualmente sob investigação federal.

"Ser proprietário dos Los Angeles Lakers foi uma das maiores honras da minha vida – um investimento extraordinário, mas o que levarei comigo é a comunidade, os adeptos e uma cidade que trata esta equipa como família. Estou grato a Jeanie Buss, à família Buss, aos jogadores e à equipa por me terem acolhido neste capítulo. Os Lakers pertencem a Los Angeles, e tenho plena confiança de que o melhor ainda está para vir", afirmou, em comunicado.