Lakers vendidos por 10,8 mil milhões de euros, um recorde para uma franquia desportiva na América do Norte
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Lakers vendidos por 10,8 mil milhões de euros, um recorde para uma franquia desportiva na América do Norte

Negócio acontece menos de dois anos depois de Mark Walter, coproprietário dos Los Angeles Dodgers e CEO da TWG Global, ter comprado a equipa à família Buss por cerca de 8,6 mil milhões de euros.
David Pereira
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goveOs Los Angeles Lakers estão a ser vendidos por um valor recorde de 12,5 mil milhões de dólares (10,8 mil milhões de euros), um recorde para uma franquia desportiva na América do Norte, avança a ESPN.

Este negócio acontece menos de dois anos depois de Mark Walter, coproprietário dos Los Angeles Dodgers e CEO da TWG Global, ter comprado a equipa à família Buss por cerca de 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,6 mil milhões de euros).

Os novos proprietários serão o empresário Joshua Kushner e o ex-CEO da Disney, Robert Iger. "Como fãs de longa data da NBA, estamos profundamente honrados com a oportunidade de nos tornarmos administradores dos Los Angeles Lakers, uma das franquias desportivas mais icónicas do mundo. Temos imenso respeito pela liderança e visão de Jerry e Jeanie Buss. O nosso compromisso a longo prazo é construir a partir desta base, competir ao mais alto nível e servir esta equipa extraordinária, os seus adeptos e a cidade de Los Angeles", afirmaram num comunicado conjunto.

Refira-se que Jerry Buss foi proprietário da franquia desde 1979 até à morte dele, em 2013. Depois os Lakers foram herdados pelos seu seis filhos, tendo a filha Jeanie sido nomeada governadora da equipa e proprietária maioritária em 2017.

Jeanie chegou a manter-se como governador mesmo após a venda à Walter, que ainda não explicou os motivos para a venda da franquia. Porém, duas empresas ligadas ao empresário estão atualmente sob investigação federal.

"Ser proprietário dos Los Angeles Lakers foi uma das maiores honras da minha vida – um investimento extraordinário, mas o que levarei comigo é a comunidade, os adeptos e uma cidade que trata esta equipa como família. Estou grato a Jeanie Buss, à família Buss, aos jogadores e à equipa por me terem acolhido neste capítulo. Os Lakers pertencem a Los Angeles, e tenho plena confiança de que o melhor ainda está para vir", afirmou, em comunicado.

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