No topo da NBA moram três amigos felinos desde a universidade que formou o Papa Leão XIV

Em San Antonio, no Texas, os Knicks agarraram a oportunidade e o terceiro anel. Depois de fazerem o 3-1 em Nova Iorque, após recuperarem 29 pontos de desvantagem no quarto jogo da final com os Spurs, um novo recorde na NBA, os Knicks fecharam o play-off com o 4-1 e tornaram-se campeões pela terceira vez, a primeira desde 1973. Não foi no Madison Square Garden, icónico pavilhão do mundo, mas Nova Iorque celebrou naquele 13 de junho uma história de superação e de amizade que vingou no Texas. Jalen Brunson, jogador mais valioso da final (MVP), com 45 dos 94 pontos dos Knicks no jogo decisivo, partilha o passado e o presente com Mikal Bridges e Josh Hart. Há dez anos sonhavam com o profissionalismo e ganhavam pela Universidade de Villanova a NCAA, a liga universitária mais competitiva do mundo. Agora, quase de olhos fechados, pontuaram de sucesso a temporada dos Knicks, mostrando que a rotina foi conseguida lá atrás, e tornaram-se o primeiro trio a jogar lado a lado em títulos na maior liga universitária e na maior liga profissional. Hart foi, em 2013, o primeiro membro do trio a ingressar na Universidade de Villanova, instituição privada, a católica mais antiga, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Bridges chegou em 2014 e Brunson no ano seguinte. Hart foi campeão universitário em 2016, mas em 2018, no título seguinte, já só Brunson e Bridges militavam nesses Wildcats. Hart já tinha rumado aos Lakers. Brunson rumaria aos Mavericks, Bridges aos Phoenix Suns.O trio é conhecido como “Cerberus” e foi notícia a influência que Brunson teve no crescimento dos Knicks, mas também no reencontro com os amigos. Hart foi dos Portland Trail Blazers para Nova Iorque em 2023, meio ano depois de Brunson chegar dos Dallas Mavericks. A contratação milionária de Brunson foi contestada em 2022 porque o filho do presidente Leon Rose era o agente do jogador e porque também o pai do jogador tinha sido contratado para adjunto. Mas o valor do base deixou de ser questionado ao integrar a equipa do ano da NBA em 2024, 2025 e 2026, com médias de 26,5 pontos por encontro. E também devido ao aconselhamento dado sobre como reforçar a equipa - depois de Hart, foi feita a aposta em Bridges, vindo de Brooklyn em 2024, consagrando o reencontro do trio e o crescimento dos Knicks.O passado nos Wildcats é tão lembrado pelos analistas dos jornais principais norte-americanos que já se considera que a rotina de jogo desde as universidades deve ser fomentada nas equipas profissionais na altura de se celebrarem os contratos com os atletas. O que poderia mudar drasticamente os drafts, com maior foco nas contratações em pack do que num all in num jogador com maior potencial para se tornar figura central e estrela futura da equipa. Algo que estimularia, ao mesmo tempo, a união dos atletas. “Chamo a estes dois meus irmãos desde que estive com eles em Villanova”, esclareceu Bridges depois da final, valorizando o conhecimento da forma de jogar dos colegas. Se desde 2020 o técnico Thibodeau conseguiu quatro idas aos play-off, foi na mudança para Mike Brown, apologista de uma maior rotação e de divisão de protagonismo (11 jogadores fizeram mais de 60 jogos), que os nova-iorquinos começaram a sonhar. Venceram a NBA Cup (precisamente frente aos Spurs) e terminaram em terceiro a Conferência Este, atrás de Celtics e Pistons. Até arrancaram nos play-off a perder duas vezes seguidas com os Atlanta Hawks, mas deram a volta. Depois disso, arredaram os Philadelphia 76’ers e os Cavaliers, ambos por 4-0. A gestão física foi fulcral, a rotina de jogo um segredo. Agora, com os Jogos Olímpicos de Los Angeles à porta, em 2028, pede-se que os EUA (vencedores das últimas nove medalhas de ouro em Olimpíadas) apostem no trio dos Knicks. Villanova molda, portanto, o presente da liga de basquetebol mais conhecida do mundo e voltou a dominar os holofotes em 2026 como em maio de 2025 quando Robert Prevost saiu do parcial anonimato para se tornar o primeiro norte-americano sumo pontífice do Vaticano, nomeado Papa Leão XIV. Nascido em Chicago, em 1955, saiu da Pensilvânia com um bacharelato em Matemática em 1977, prosseguindo o trajeto com os agostinianos com um mestrado em Teologia e um doutoramento em Direito Canónico. Por isso, na hora da celebração houve cartazes a relembrarem a benção que Leão XIV pode ter dado às gerações vindouras na Universidade Villanova, central no sucesso dos Knicks na NBA, com três dos cinco jogadores mais utilizados e entre os cinco melhores pontuadores. Karl-Anthony Towns, junto ao cesto, tem média de 19 pontos por jogo e OG Anunoby ficou acima dos 17, completando a equipa-base que foi imune a lesões em 2026 e que passou a ser chamada de “Nova-Knicks”..New York Knicks voltam a ser campeões da NBA 53 anos depois.Knicks fazem história com maior recuperação de sempre numa final da NBA.Caos em Nova Iorque após vitória histórica dos Knicks na NBA, com adolescente baleado e quatro feridos a faca