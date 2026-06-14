Caos em Nova Iorque após vitória histórica dos Knicks na NBA, com adolescente baleado e quatro feridos a faca

Um adolescente foi baleado durante a confusão que se instalou na zona da Times Square, em Nova Iorque, na madrugada deste domingo, 14 de junho, após os New York Knicks sagrarem-se campeões da liga norte-americana de basquetebol (NBA) depois de 53 anos sem este título.Segundo o jornal New York Post, o rapaz, de 17 anos, levou um tiro no pé e foi levado em situação estável para um hospital.A polícia de Nova Iorque afirmou, numa declaração à BBC, que a comemoração dos adeptos se tornou "cada vez mais destrutiva", com "muitos incidentes de comportamentos incrivelmente imprudentes e perigosos".Em um vídeo captado no momento da confusão, é possível ouvir vários disparos feitos por uma arma..Em atos de vandalismo pelas ruas, pelo menos cinco autocarros escolares foram incendiados ou destruídos por pessoas que saltaram para cima deles, vê-se nas imagens em vídeos nas redes sociais.O jornal The New York Post relata que a "loucura" tomou conta da Times Square, dando conta, ainda, de quatro feridos a faca. Até ao momento, 63 pessoas foram detidas.Os New York Knicks venceram os San Antonio Spurs, num jogo no Texas, casa dos rivais, por 94-90, no quinto jogo da final, que ganharam por 4-1..Knicks fazem história com maior recuperação de sempre numa final da NBA