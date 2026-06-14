Homem a depredar um autocarro escolar durante a confusão após a vitória dos New York Knicks na final da NBA.
Homem a depredar um autocarro escolar durante a confusão após a vitória dos New York Knicks na final da NBA.Reprodução vídeo X @ScooterCasterNY
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Caos em Nova Iorque após vitória histórica dos Knicks na NBA, com adolescente baleado e quatro feridos a faca

Imprensa americana reporta "loucura" na Times Square após a final, contra os San Antonio Spurs, que deu o título aos Knicks depois de 53 anos. Pelo menos 63 pessoas foram detidas.
Caroline Ribeiro
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Um adolescente foi baleado durante a confusão que se instalou na zona da Times Square, em Nova Iorque, na madrugada deste domingo, 14 de junho, após os New York Knicks sagrarem-se campeões da liga norte-americana de basquetebol (NBA) depois de 53 anos sem este título.

Segundo o jornal New York Post, o rapaz, de 17 anos, levou um tiro no pé e foi levado em situação estável para um hospital.

A polícia de Nova Iorque afirmou, numa declaração à BBC, que a comemoração dos adeptos se tornou "cada vez mais destrutiva", com "muitos incidentes de comportamentos incrivelmente imprudentes e perigosos".

Em um vídeo captado no momento da confusão, é possível ouvir vários disparos feitos por uma arma.

Em atos de vandalismo pelas ruas, pelo menos cinco autocarros escolares foram incendiados ou destruídos por pessoas que saltaram para cima deles, vê-se nas imagens em vídeos nas redes sociais.

O jornal The New York Post relata que a "loucura" tomou conta da Times Square, dando conta, ainda, de quatro feridos a faca. Até ao momento, 63 pessoas foram detidas.

Os New York Knicks venceram os San Antonio Spurs, num jogo no Texas, casa dos rivais, por 94-90, no quinto jogo da final, que ganharam por 4-1.

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Knicks fazem história com maior recuperação de sempre numa final da NBA
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