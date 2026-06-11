Knicks fazem história com maior recuperação de sempre numa final da NBA

Os New York Knicks protagonizaram na madrugada de quinta-feira (em Portugal) um momento que entrou na história da NBA. No quarto jogo da final frente aos San Antonio Spurs, a jogar em casa, perante um Madison Square Garden a rebentar pelas costuras, a equipa de Mike Brown foi completamente dominada pelos Spurs nos primeiros dois períodos e chegou a somar uma desvantagem de 29 pontos. No entanto, na segunda parte tudo foi diferente. Os sinais de recuperação começaram a notar-se no terceiro período, com os Knicks a encurtarem para 18 pontos a diferença no marcador. No quarto e último período, o que se viu foi uma avalanche ofensiva dos nova-iorquinos, capitaneados por Jalen Brunson (melhor marcador da partida, com 36 pontos): os Knicks anotaram 36 pontos nos últimos 12 minutos do encontro contra apenas 16 da equipa texana, liderada pelo francês Victor Wembanyama (24 pontos) . O momento decisivo teve como protagonista principal OG Anunoby – após um lançamento triplo de Brunson que bateu no aro, saltou mais alto que todos os defesas dos Spurs e com um pequeno tapa encestou a bola, colocando o marcador em 107-106 favoráveis aos Knicks. Com apenas 1,2 segundos para jogar, os Spurs não conseguiram responder e a euforia tomou conta do Madison Square Garden, já que os Knicks aumentaram para 3-1 a vantagem sobre o adversário nesta final jogada à melhor de sete (anteriormente tinham ganho as duas partidas de arranque em San Antonio e perdido na terceira já em Nova Iorque). Os 29 pontos recuperados superaram o anterior melhor registo numa final da NBA, o qual remontava a 2008 quando os Boston Celtics anularam uma desvantagem de 24 pontos frente aos Los Angeles Lakers. A final segue agora para San Antonio, onde no sábado, se vencerem, os Knicks poderão obter o título de campeão da NBA que lhes foge desde 1973..Oklahoma City Thunder regressam à final da NBA 13 anos depois