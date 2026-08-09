Basquetebol supera Basebol. NBA já é a segunda Liga desportiva mais rica do planeta

No final desta temporada desportiva, a NBA, a liga profissional norte-americana de basquetebol, vai superar a MLB, o campeonato de basebol, e tornar-se a segunda competição desportiva mais rica do planeta. Em primeiro lugar, com vantagem confortável sobre as demais, continua a NFL, de futebol americano. O futebol tradicional é dono apenas da quarta maior liga do mundo em receitas, a inglesa Premier League.Com 14% de crescimento de um ano para o outro, a NBA, depois de anos em terceiro lugar, vai atingir 14,3 mil milhões de dólares [12,41 mil milhões de euros, aproximadamente] em receita no fim da época, segundo Amir Somoggi, diretor-geral da Sports Value, mais do que os 11,8 mil milhões [cerca de 10,24 mil milhões de euros] em igual período da MLB. A NFL, por sua vez, encerra a temporada com um recorde, até ver inatingível, de 23 mil milhões de dólares [quase 19,96 mil milhões de euros] de receita. O principal impulsionador do crescimento da NBA do equivalente a 10,85 mil milhões de euros para os atuais 12,41 é o novo contrato de direitos de transmissão da liga, com duração de 11 anos e valor de 76 mil milhões de dólares, mais ou menos 66 mil milhões de euros, a quase 7 mil milhões de dólares, isto é, 6,08 mil milhões de euros, por ano. Além disso, a NBA conta com cerca de 4 mil milhões em receitas [3,47 mil milhões de euros] em dias de jogos e 1,9 mil milhões na moeda americana [1,65 mil milhões na moeda europeia] em receitas de patrocínio.Com esse forte crescimento de receita, o teto salarial da NBA continuará a aumentar, de 154 para 170 milhões de dólares, cerca de 133 para 148 milhões de euros. Em 2029/30 espera-se que a marca suba a 226 milhões de dólares, ou seja, 196,14 de euros. Stephen Curry, mega astro dos Golden State Warriors, ganhou aproximadamente 63 milhões de dólares [54,68 milhões de euros] nesta época.Com a criação, em 2017, do padrão Supermax, novo formato de renovação contratual da NBA, até ao fim da década os salários anuais das grandes estrelas devem passar dos 80 milhões de dólares anuais, ou seja, perto dos 70 milhões de euros. Ultrapassada a MLB, que gera 4 mil milhões de dólares (3,47 mil milhões de euros), provenientes de direitos de transmissão, 4,2 mil milhões de dólares (3,62 mil milhões de euros) em operações em dias de jogos e 1,4 mil milhões de dólares (1,22 mil milhões de dólares) em patrocínios, a NBA tem no horizonte a ainda mais milionária NFL e os seus citados quase 20 mil milhões de euros em receita.Espera-se, entretanto, que as cinco principais ligas desportivas dos EUA, que incluem ainda a NHL, a liga de hóquei no gelo, e a MLS, a liga de soccer, gerem mais de 58 mil milhões de dólares (mais de 50 mil milhões de euros) em receita consolidada nesta temporada.Por falar em soccer, a Premier League, quarta liga desportiva do mundo, reina na Europa, como se sabe, graças a 6,8 mil milhões de libras, ou 7,94 mil milhões de euros, por temporada. Mas o sucesso do Mundial de futebol em solo americano (e canadiano e mexicano) pode vir a fazer crescer a primeira divisão inglesa e outros campeonatos europeus, como a Liga dos Campeões, a La Liga espanhola e outros..LeBron James muda-se para os Philadelphia 76ers e vai jogar a 24.ª época na NBA.No topo da NBA moram três amigos felinos desde a universidade que formou o Papa Leão XIV\n