Os New York Knicks são os atuais campeões da NBA (quebraram jejum de 53 anos) e também um dos maiores ‘franchises’ da prova.
Os New York Knicks são os atuais campeões da NBA (quebraram jejum de 53 anos) e também um dos maiores ‘franchises’ da prova.EPA
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Basquetebol supera Basebol. NBA já é a segunda Liga desportiva mais rica do planeta

Novo recorde de receita coloca basquetebol americano à frente do basebol mas ainda atrás da líder NFL (futebol americano). A prestigiada Premier League? Está em 4.º lugar…
João Almeida Moreira
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