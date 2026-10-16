Kickboxing. Miguel Trindade procura inédito cinturão de Campeão Mundial dos pesos-pena em combate do Glory

Do bairro para fora

Miguel Trindade começou no kickboxing ainda adolescente. Aos 19 anos, largou a licenciatura em Geografia na Universidade de Lisboa para se dedicar ao objetivo de ser um lutador profissional. “Fui para cumprir o sonho da minha mãe, mas não era aquilo que eu queria”, conta sobre a vida académica.

Filho de imigrantes moçambicanos, Miguel nasceu e cresceu nas Torres da Bela Vista, em Loures, tendo depois ido viver para Sintra. Quando decidiu apostar tudo no kickboxing deparou-se com um cenário de poucas oportunidades. “Em Portugal, tudo o que não é futebol é muito difícil. Agora é um bocadinho menos, mas sempre foi difícil. Eu saí para me dedicar à luta, mas não havia combates suficientes, nem dinheiro suficiente. Então, trabalhei no McDonald’s, trabalhei a dar aulas, até que vim para Espanha”, recorda.

‘El Unico’

Em 2021, Miguel Trindade ganhou um título europeu como profissional pela primeira vez. Depois de uma lesão, em 2022, conheceu Diego Vazquez, o seu atual treinador, e decidiu apostar em Espanha como local para a sua ascensão. Em 2023, volta aos ringues. “Começámos a ‘partir pedra’. Fomos lutar a Abu Dhabi, em Roma, na Lituânia, Tailândia... E ganhámos no mundo inteiro, fizemos barulho suficiente para assinar o contrato com o Glory”.

A ascensão desde então rendeu ao português a alcunha que carrega estampada nas camisolas. ‘El Unico’. “O meu treinador dizia, ‘ o Miguel é o único a treinar no domingo, o único a correr uma montanha’, e assim ficou”, diz, satisfeito.

Esta vai ser a segunda tentativa de Miguel conquistar o título dos pesos-pena, mas considera que já venceu. Está a fazer o que ama, divide a vida com a companheira, também lutadora, a mãe e os irmãos, que levou para Espanha, e quer ser para outors jovens, diz, “o exemplo de que eu precisava aos 17, 18 anos”. “Em Portugal, não há muitos lutadores que cheguem tão longe. Se calhar ninguém quer saber o que eu digo, mas se calhar há um jovem que ouve. Se eu puder ser exemplo para ele, já estou a fazer o meu papel. Mais do que ganhar ou perder, o que fica é a marca que deixamos nas pessoas. Acredito que represento algo grande. Abraço as minhas raízes, seja em Portugal, seja em Moçambique, seja no bairro onde cresci. Tenho muito orgulho do que sou, de onde venho, e acho importante nunca esquecer isso”.

O combate vai poder ser visto em Portugal em emissões em direto, a partir das 19h00, nos canais DAZN e PPV.com.