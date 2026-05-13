Cresceu entre tiros e sonha com aviões: Rodrigo, o miúdo de 16 anos que já aponta aos Jogos Olímpicos
FOTO: Rodrigo Barbosa
Desporto

Cresceu entre tiros e sonha com aviões: Rodrigo, o miúdo de 16 anos que já aponta aos Jogos Olímpicos

Filho de uma família de armeiros, campeão em várias modalidades de tiro e aluno de excelência, Rodrigo Barbosa divide a vida entre o desporto, médias de 20 valores e o sonho de pilotar aviões.
Cecília Carmo
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Rodrigo Barbosa
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