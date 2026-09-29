O sucesso que se constrói longe dos holofotes

Vasco Vilaça é campeão do mundo de triatlo. Ricardo Batista conquistou a medalha de bronze no mesmo Mundial. É um resultado extraordinário para os dois atletas e para Portugal, mas deve ser lido para além da alegria imediata de um pódio. Porque, por detrás destas medalhas, existe uma história de resistência, foco e renúncia que raramente cabe numa fotografia de celebração.
O triatlo é uma modalidade particularmente exigente. Não basta ser rápido numa das disciplinas: é preciso nadar, pedalar e correr ao limite, sabendo gerir o esforço, o risco e a pressão em cada momento. Mas a exigência maior começa antes da partida. Está nas madrugadas, nos quilómetros acumulados, nas refeições medidas, nos períodos de estágio longe de casa, na recuperação física e na solidão de quem trabalha durante meses para uma prova que pode ser decidida em segundos.
Vasco Vilaça chegou ao título mundial sem atalhos. O triunfo é a consequência de um caminho longo, marcado pela capacidade de evoluir, de lidar com derrotas e de continuar a acreditar quando a recompensa ainda parecia distante. É assim que se formam os campeões: não pela ausência de obstáculos, mas pela forma como respondem a cada um deles.
Ricardo Batista, com a medalha de bronze no Campeonato do Mundo, confirma que o sucesso de Vilaça não é um acaso isolado nem uma feliz coincidência. Portugal colocou dois atletas no pódio da maior competição do triatlo mundial. É um feito que enobrece a modalidade e que deve obrigar-nos a olhar para estes desportistas com a atenção que merecem. Batista deixou há muito de ser apenas uma promessa. A sua regularidade, competitividade e ambição fazem dele uma certeza do presente e uma referência para quem vem atrás.
Há, no entanto, uma tendência para celebrar os atletas apenas quando vencem. A medalha torna-se notícia, o hino emociona, multiplicam-se as mensagens de felicitações e, pouco depois, a atenção desloca-se para outro tema. Mas o desporto de alto rendimento não se faz de momentos. Faz-se de continuidade. De uma entrega diária que exige muito aos atletas e às suas famílias, aos treinadores, aos clubes e às estruturas que os acompanham.
Fernando Pimenta é talvez o exemplo mais claro dessa cultura de exigência. Depois de tantos anos na elite da canoagem, continua a competir com a ambição de quem se recusa a viver do passado. Os seus títulos, medalhas e presenças nos grandes palcos internacionais resultam de uma disciplina que não se improvisa. Pimenta mostra que a longevidade não é um acaso: é uma escolha renovada todos os dias.
Patrícia Sampaio representa a mesma determinação no judo. Numa modalidade de confronto físico e mental extremo, tem crescido pela qualidade técnica, pela coragem competitiva e pela capacidade de se afirmar entre as melhores. O seu percurso é também o retrato de uma geração que não se conforma com participar: quer disputar medalhas e vencer.
Pedro Pichardo, campeão do mundo e olímpico, continua a ser uma referência de excelência e de exigência. Gustavo Ribeiro, campeão do mundo de skate, confirma que esta ambição portuguesa atravessa modalidades, gerações e contextos muito diferentes. São atletas com percursos próprios, mas unidos por uma ideia comum: chegar ao topo implica abdicar de muito e nunca aceitar que a dimensão do país seja uma desculpa para limitar a ambição.
Portugal tem muitos atletas assim. Nem todos chegam ao pódio mundial, mas muitos treinam com a mesma seriedade, enfrentando dificuldades financeiras, falta de visibilidade e condições que nem sempre acompanham a dimensão do seu esforço. É justo reconhecer o papel das federações, dos clubes, dos treinadores e das famílias. Mas é igualmente necessário dizer que nenhuma estrutura substitui a vontade de quem se apresenta todos os dias para fazer mais e melhor.
Vasco Vilaça e Ricardo Batista acabam de dar ao país uma lição simples e poderosa. O sucesso não nasce de um golpe de sorte nem se resume ao instante da vitória. Constrói-se quando ninguém está a olhar, na repetição de cada treino, na aceitação de cada sacrifício e na coragem de continuar depois de falhar. É essa a parte menos visível da medalha. E é, talvez, a mais valiosa.