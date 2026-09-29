O sucesso que se constrói longe dos holofotes

Vasco Vilaça é campeão do mundo de triatlo. Ricardo Batista conquistou a medalha de bronze no mesmo Mundial. É um resultado extraordinário para os dois atletas e para Portugal, mas deve ser lido para além da alegria imediata de um pódio. Porque, por detrás destas medalhas, existe uma história de resistência, foco e renúncia que raramente cabe numa fotografia de celebração.

O triatlo é uma modalidade particularmente exigente. Não basta ser rápido numa das disciplinas: é preciso nadar, pedalar e correr ao limite, sabendo gerir o esforço, o risco e a pressão em cada momento. Mas a exigência maior começa antes da partida. Está nas madrugadas, nos quilómetros acumulados, nas refeições medidas, nos períodos de estágio longe de casa, na recuperação física e na solidão de quem trabalha durante meses para uma prova que pode ser decidida em segundos.

Vasco Vilaça chegou ao título mundial sem atalhos. O triunfo é a consequência de um caminho longo, marcado pela capacidade de evoluir, de lidar com derrotas e de continuar a acreditar quando a recompensa ainda parecia distante. É assim que se formam os campeões: não pela ausência de obstáculos, mas pela forma como respondem a cada um deles.

Ricardo Batista, com a medalha de bronze no Campeonato do Mundo, confirma que o sucesso de Vilaça não é um acaso isolado nem uma feliz coincidência. Portugal colocou dois atletas no pódio da maior competição do triatlo mundial. É um feito que enobrece a modalidade e que deve obrigar-nos a olhar para estes desportistas com a atenção que merecem. Batista deixou há muito de ser apenas uma promessa. A sua regularidade, competitividade e ambição fazem dele uma certeza do presente e uma referência para quem vem atrás.

Há, no entanto, uma tendência para celebrar os atletas apenas quando vencem. A medalha torna-se notícia, o hino emociona, multiplicam-se as mensagens de felicitações e, pouco depois, a atenção desloca-se para outro tema. Mas o desporto de alto rendimento não se faz de momentos. Faz-se de continuidade. De uma entrega diária que exige muito aos atletas e às suas famílias, aos treinadores, aos clubes e às estruturas que os acompanham.