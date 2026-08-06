João Almeida ensanguentado após queda na Volta a Polónia

João Almeida sofreu esta quinta-feira uma queda na 4.ª etapa da Volta à Polónia, prova de World Tour que serve de preparação para a Volta a Espanha. O português, que ontem, quarta-feira, celebrou os 28 anos, foi um dos afetados pelo trambolhão coletivo, em estrada molhada, que levou até à interrupção da corrida. Após meia hora de neutralização, a direção de corrida encurtou o final de etapa, ficando sem efeito uma das subidas principais do percurso.João Almeida ficou combalido, com notórias dificuldades para remontar à bicicleta, mas, ensanguentado, aguentou até final, embora com prejuízos de tempo. Foram mais de 16 minutos perdidos para o primeiro classificado. Ficou sem aspirações de lutar pelo top-10, numa corrida que já venceu, ao chegar mais de dez minutos depois do vencedor. Bart Lemmen, da Visma, ganhou a etapa e assumiu a liderança da prova.Agora estará em avaliação para o atleta de A-dos-Francos a participação na 5.ª etapa da prova, de quase 219 km, com uma subida final importante para definir as contas da geral. Na UAE Emirates registaram-se abandonos de Cosnefroy e Molano, que seguiam perto de Almeida aquando da queda.João Almeida aspirava liderar a UAE na Vuelta, mas será Pogacar, sem ir a Espanha para a prova de três semanas desde 2019, a comandar o elenco. Recorde-se que Almeida já ficara fora do Giro por complicações físicas após um estado debilitado após doença durante os meses de março. O regresso à competição em junho, no antigo Dauphiné, não mudou o cenário e o português falhou mesmo o Tour. Na Polónia, devido à queda, não teve hipóteses de testar a sua condição, um claro revés naquela que tem sido a temporada mais complicada desde que se tornou profissional..João Almeida diz não estar preparado para correr a Volta a França.João Almeida e Isaac Del Toro regressam no Critérium du Dauphiné: UAE Emirates XRG apresenta equipa forte .João Almeida melhora condição física e usa Dauphiné como teste para a Volta a França