João Almeida melhora condição física e usa Dauphiné como teste para a Volta a França

João Almeida vai usar a presença no Auvergne-Rhône-Alpes, antigo Critério do Dauphiné, como teste à condição para, depois, se avaliar a presença na Volta a França. O atleta português, como o DN antecipou, ficou fora da Volta a Itália e contraiu um agravamento de condição física após virose que o afetou em fevereiro. A presença na Volta à Catalunha deu alguns sinais de preocupação e a situação clínica não foi a melhor, prejudicando a competitividade. Como ia para discutir a Volta a Itália, o grande objetivo da época, o corredor luso comunicou à equipa preferir saltar o Giro. Ainda assim, o ciclista de 27 anos já treina com normalidade e, segundo o DN pôde saber, tem vindo a endurecer esse mesmo trabalho. A periodização crescente, feita em cooperação com o técnico e com a equipa UAE Emirates, visa que o natural de A-dos-Francos, nas Caldas da Rainha, possa apresentar-se em boa forma no Dauphiné. Está a sentir-se melhor, segundo foi possível saber junto da equipa, e tudo está em cima da mesa. Mais do que propriamente o resultado final na prova de uma semana, que serve de antecâmara para a Volta a França, Almeida avaliará como reage ao esforço. Caso seja positiva essa avaliação, seguir-se-á um estágio de altitude para preparar, possivelmente, a terceira Volta a França da carreira.Pelo que o DN pôde saber, a UAE Emirates gostaria de contar com o português nas fileiras no Tour, tentando defender Tadej Pogacar, como nas épocas anteriores. Face às várias lesões no plantel, com Marc Soler, Adam Yates, Jay Vine e Isaac del Toro à cabeça, o quarto classificado da edição de 2024 seria um trunfo importante. "Por agora, vai disputar o Dauphiné e vamos ver como está a sua forma, a condição física e a recuperação. Neste momento temos um plano claro e vamos ver como o seu estado físico evolui e, principalmente, como corre a recuperação", Joxean Matxin Fernández, diretor-desportivo da UAE Emirates, à Domestique.Nacionais, Vuelta e Mundiais na miraIndependentemente do que aconteça, de estar ou não no Tour, João Almeida não sente que esteja ameaçada a oportunidade de fazer ainda uma boa temporada. Tem previsto fazer os campeonatos nacionais em junho, uma prova de preparação antes da Volta a Espanha (tem agendada a Volta a Burgos) e atacará a Vuelta com a vontade de poder discutir um lugar no pódio. Foi segundo em 2025. Tudo dependerá se Pogacar decide, seis anos depois, rumar a Espanha para atacar a Grande Volta que lhe falta conquistar. Depois, no final de setembro, o percurso no Canadá, com várias subidas curtas, é apelativo ao português e a Seleção Nacional conta com Almeida a esta fase, segundo foi possível saber. .João Almeida agravou condição física e está fora da Volta a Itália.João Almeida confirma que está fora da Volta a Itália. "Estarei a torcer a partir de casa"