João Almeida confirma que está fora da Volta a Itália. "Estarei a torcer a partir de casa"

O ciclista João Almeida confirmou esta segunda-feira, 27 de abril, a informação já avançada pelo DN de que não estará na Volta a Itália este ano.“Infelizmente, não estarei à partida da Volta a Itália no próximo mês como estava planeado. Ter estado doente nos últimos meses afetou demasiado a minha preparação, o que significa que não estarei suficientemente preparado tempo”, começou por escrever o melhor voltista português da atualidade, nas redes sociais.João Almeida tinha o Giro como o grande objetivo desta temporada. Com esta decisão o foco muda, mas ainda falta apontar qual será ele.“Após ter falado com a equipa, decidimos que o melhor era optar por um período de descanso e mudar o foco para outros objetivos mais tardios na época. Ainda não decidimos quais serão, mas isso será feito tranquilamente nas próximas semanas”, revelou o vice-campeão em título da Vuelta."Por agora, é tempo de descansar um pouco e retomar as atividades aos poucos. Boa sorte aos rapazes no Giro, estarei a torcer a partir de casa", rematou João Almeida.. O corredor de A-dos-Francos, de 27 anos, era apontado como o grande adversário de Jonas Vingegaard (Visma-Lease e Bike), o dinamarquês que o derrotou na Vuelta, na 109.ª edição da ‘corsa rosa’, que começa em 08 de maio, em Nessebar, na Bulgária, e termina em 31 de maio, em Roma..João Almeida agravou condição física e está fora da Volta a Itália