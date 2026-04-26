João Almeida agravou condição física e está fora da Volta a Itália

A desilusão reina em João Almeida e na sua equipa, a UAE Emirates, porque, ao que o DN\u0010apurou, o ciclista português não vai poder competir na Volta a Itália, uma vez que existiu um agravamento da sua condição física. O ciclista natural de A-dos-Francos arrancou bem a temporada, consolidando a regularidade habitual com um segundo lugar na Volta à Comunidade Valenciana e depois um terceiro posto na Volta ao Algarve. Tudo parecia correr bem, mas a saída do Algarve trouxe uma síndrome viral que afetou o rendimento de João Almeida, limitando-o nos esforços e gerando um acumulado de cansaço não habitual. Posteriormente a essa virose, que deixou o atleta sem se treinar, não houve a recuperação normal, indiciando que outro problema poderia estar subjacente. Assim, falhou a clássica Paris-Nice, habitual prova de preparação World Tour de março, mas ainda correu a Volta à Catalunha, convicto de que poderia estar a caminho da recuperação, apesar de não ter entrado nas melhores condições físicas nesta prova de uma semana. Durante a corrida, Almeida foi afetado por uma queda, o que o deixou sem possibilidade de discutir a geral. No entanto, as preocupações já eram outras. “Não me sinto muito bem na bicicleta neste momento. Talvez precise de descansar, perceber o que está a correr mal comigo e continuar a trabalhar duro”, disse há 27 dias, descartando que os problemas derivassem da queda. “Já me sentia assim antes do início [da Volta à Catalunha]. Talvez precise de fazer alguns testes e análises. Vou ter de verificar com a equipa médica”, explicou na altura em Barcelona.Desde 29 de março que o português não compete, o que poderia ser normal dada a preparação para o Giro de Itália, mas ao que o DN apurou, não tem havido evoluções visíveis e isso obriga a repouso quase absoluto, o que nesta fase da temporada significa não estar capacitado para voltar ao pódio da Volta a Itália, algo que o português conseguiu em 2023, na altura atrás do vencedor Primoz Roglic e do segundo classificado Geraint Thomas. A decisão terá sido tomada na quinta-feira, ainda durante o estágio coletivo na Serra Nevada. Ainda antes do fim de semana, João Almeida dirigiu-se para Andorra, onde habita por beneficiar de excelentes condições de treino e de altitude. Agora o plano será descobrir a razão para o problema físico, que nesta fase gera complicações no organismo do atleta de 27 anos. O ciclista tem exames marcados em Portugal, complementares aos que a equipa UAE Emirates tem feito ao longo dos últimos meses.Há uma natural preocupação da formação com o estado físico do atleta, que renovou contrato até 2028 com a UAE, e é um dos principais líderes para Grandes Voltas, sabendo-se que Tadej Pogacar será o escolhido para comandar a equipa na Volta a França, procurando a quinta vitória na Grand Boucle.A equipa deve comunicar nos próximos dias a incapacidade de João Almeida competir no Giro e definir o seu substituto. Se for descoberta a razão principal para o cansaço e incapacidade física em esforços de longa duração, será possível acreditar que de João Almeida irá ao Tour. Habitualmente, é possível criar blocos de treino, desde o início do Giro até ao Tour, para recuperar a forma, de modo a que João Almeida, tal como nos últimos dois anos, seja o fiel escudeiro de Pogacar na luta pela camisola amarela.Morgado foge à onda de lesõesO ciclista português António Morgado, por sua vez, deverá estar no Giro. O atleta natural de Salir do Porto, que é vizinho de João Almeida nas Caldas da Rainha, irá representar a comitiva da UAE, que está, nesta fase, à procura de um líder para a prova italiana. Adam Yates é o nome mais previsível. Caso não haja uma luta pela camisola rosa, Morgado pode ter mais hipóteses de lutar por etapas, por exemplo. Isaac del Toro, segundo na época passada no Giro, está lesionado e não é opção, mas a UAE tem, atualmente, vários problemas físicos que limitam repetir a façanha de 2025, com mais de 100 vitórias. Pogacar liderará no Tour e vai esta semana estrear-se na Volta à Romandia, que João Almeida venceu em 2025. Essa prova ainda falta ao palmarés do esloveno. É das poucas. .João Almeida falha Paris–Nice após problema físico depois da Volta ao Algarve.João Almeida cai na 5.ª etapa da Volta à Catalunha e fica arredado da luta pela geral.João Almeida renova com a UAE Emirates até 2028