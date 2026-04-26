João Almeida, ciclista português da UAE Emirates
João Almeida, ciclista português da UAE EmiratesFOTO: ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Desporto

João Almeida agravou condição física e está fora da Volta a Itália

Ciclista teve síndrome viral no início da temporada e sofreu complicações para o organismo que obrigam agora a exames complementares. O Giro está fora de hipótese e o objetivo é recuperar para o Tour.
Frederico Bártolo
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