João Almeida falha Paris–Nice após problema físico depois da Volta ao Algarve

João Almeida vai falhar a participação na edição de 2026 da Paris–Nice, prova que decorre entre 8 e 15 de março, depois de não ter conseguido recuperar totalmente de um problema físico que surgiu após a Volta ao Algarve. A ausência do ciclista português da UAE Team Emirates-XRG foi confirmada pelo empresário do corredor, João Correia.Segundo o agente, Almeida começou a sentir-se doente poucos dias depois de terminar a Volta ao Algarve, competição em que terminou na terceira posição da classificação geral. "O João sentiu-se doente, com falta de energia, dois ou três dias depois do fim da Volta ao Algarve", explicou João Correia.O problema físico condicionou a preparação do corredor nas últimas semanas, impedindo-o de treinar com normalidade. Perante esse cenário, a equipa decidiu retirar o português da corrida francesa. "Ele não conseguiu fazer treinos normais nas últimas duas semanas e, como não estava a 100%, a equipa decidiu na quinta-feira não levá-lo ao Paris–Nice", acrescentou o empresário.A prova fazia parte do plano de preparação do ciclista de 27 anos para a Volta a Itália, um dos principais objetivos da temporada. Em vez de competir em França, Almeida vai continuar a recuperar e deverá regressar à competição na Volta à Catalunha, que tem início a 23 de março.Sem o português, a UAE Team Emirates-XRG deverá apostar no norte-americano Brandon McNulty como um dos líderes da equipa. A formação contará ainda com Pavel Sivakov, Marc Soler, Nils Politt, Rune Herregodts, Ivo Oliveira e Igor Arrieta.João Almeida era um dos nomes aguardados na partida da corrida conhecida como "Corrida para o Sol". Na edição de 2025, o ciclista português conquistou a quarta etapa, com final em La Loge des Gardes, e terminou a prova na sexta posição da classificação geral.Considerado o principal voltista português da atualidade, Almeida iniciou a temporada de 2026 com um segundo lugar na Volta à Comunidade Valenciana, atrás de Remco Evenepoel, antes de terminar em terceiro na Volta ao Algarve. O grande objetivo do corredor da UAE Team Emirates continua a ser a Volta a Itália, prova em que foi terceiro classificado em 2023 e quarto em 2020, ano em que vestiu a camisola rosa durante 15 dias.