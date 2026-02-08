João Almeida repete segundo lugar na Volta à Comunidade Valenciana

O ciclista português João Almeida terminou a Volta à Comunidade Valenciana no segundo lugar da classificação geral, após a realização das cinco etapas da prova espanhola. Tal como na edição anterior, o corredor da UAE Emirates ficou apenas atrás do belga Remco Evenepoel, vencedor final, desta vez com uma vantagem de 31 segundos.Evenepoel concluiu a corrida com o tempo total de 13:10.12, garantindo o triunfo depois de ter feito a diferença na quarta etapa, considerada a etapa rainha. O pódio da geral ficou completo com o italiano Giulio Pellizzari.Na quinta e última etapa, com 94,7 quilómetros entre Bétera e Valência, a vitória sorriu ao espanhol Raúl García Pierna(Movistar), que se impôs ao sprint ao alemão Emil Herzog e ao belga Jasper Schoofs, companheiros de fuga, todos com o mesmo tempo. O pelotão principal chegou dois segundos depois, com João Almeida a terminar em 26.º lugar e Remco Evenepoel em 19.º. Nelson Oliveira, também da Movistar, foi 38.º, igualmente a dois segundos do vencedor.Apesar de uma última etapa animada, a classificação geral já estava praticamente definida desde o dia anterior, permitindo a Evenepoel uma gestão controlada da corrida, sem assumir riscos desnecessários. O belga manteve-se atento a eventuais cortes no pelotão, nomeadamente devido ao vento, confirmando a vitória final sem sobressaltos.Nelson Oliveira concluiu a prova no 48.º lugar da geral, a 18 minutos e 41 segundos do vencedor, melhorando a sua posição na derradeira tirada.Sem ainda conseguir vencer a corrida valenciana, João Almeida deixa, ainda assim, sinais positivos neste arranque de temporada. O ciclista português prossegue agora a campanha em Portugal, começando pela Clássica da Figueira, no sábado, e seguindo depois para a Volta ao Algarve, entre 18 e 22 de fevereiro, onde voltará a estar entre os principais candidatos à vitória final. O principal objetivo da primeira metade da época será o Giro de Itália, em maio..João Almeida vai falhar Tour em 2026 para apostar no Giro e na Vuelta.João Almeida renova com a UAE Emirates até 2028