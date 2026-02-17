João Almeida parte como principal favorito à vitória na Volta ao Algarve

O português João Almeida apresenta-se como principal candidato à vitória na Volta ao Algarve em bicicleta de 2026, que começa esta quarta-feira em Vila Real de Santo António. Depois do segundo lugar obtido na edição anterior, o corredor da UAE Team Emirates assume maior protagonismo numa prova marcada pela ausência do vencedor de 2025, Jonas Vingegaard, e da equipa Visma-Lease a Bike. O ciclista natural de A dos Francos chega ao Algarve após novo segundo posto na Volta à Comunidade Valenciana, desta vez atrás de Remco Evenepoel, mantendo a regularidade exibida no início da temporada.Entre os principais adversários surge o espanhol Juan Ayuso, antigo colega de equipa que inicia época pela Lidl-Trek, num lote de candidatos que inclui ainda Florian Lipowitz, Oscar Onley, Daniel Martínez e Matthew Riccitello. Almeida contará com apoio de um bloco sólido onde se encontram António Morgado, Ivo Oliveira e Rui Oliveira, além de Brandon McNulty e Felix Grossschartner.A corrida arranca com uma etapa entre Vila Real de Santo António e Tavira, num percurso propício a chegada ao sprint, mas com a novidade do “Quilómetro de Ouro”, setor em empedrado com três sprints bonificados que pode influenciar a liderança desde o primeiro dia. A montanha surge cedo com a chegada à Fóia, subida de primeira categoria, enquanto o contrarrelógio individual de 19,5 quilómetros em Vilamoura deverá criar diferenças entre favoritos. Após nova oportunidade para velocistas na ligação entre Albufeira e Lagos, a classificação geral ficará decidida no tradicional Alto do Malhão. Com um pelotão composto por 24 equipas e cinco etapas ao longo de quase 700 quilómetros, a edição de 2026 apresenta-se aberta, mas com João Almeida no centro da discussão pela camisola amarela e pela primeira vitória na prova algarvia..João Almeida repete segundo lugar na Volta à Comunidade Valenciana.João Almeida renova com a UAE Emirates até 2028