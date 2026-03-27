João Almeida na 13.º etapa da Vuelta do ano passado.
João Almeida na 13.º etapa da Vuelta do ano passado.VUELTA
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João Almeida cai na 5.ª etapa da Volta à Catalunha e fica arredado da luta pela geral

Ciclista da UAE Emirates ainda perseguiu o grupo da frente, mas acabou na 16.ª posição, a quase dois minutos do novo líder, Jonas Vingegaard (Visma). Dinamarquês dinamitou concorrência.
Frederico Bártolo
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A quinta jornada da Volta à Catalunha era o teste mais decisivo face às cinco contagens de montanha, com mais de 4500 metros de desnível. E depois da penúltima subida, João Almeida viu as esperanças limitadas ao sofrer uma queda que lhe retirou a possibilidade de ficar no grupo dos principais favoritos.

Apesar de ter retomado à bicicleta, o corredor da UAE Emirates não foi capaz de fechar o espaço para os rivais e fez uma subida final no Coll de Pal a procurar recuperar o tempo perdido. Como tal, não foi, verdadeiramente, possível avaliar o estado físico do ciclista, que já ficara fora da Paris-Nice por síndrome gripal.

Almeida acabou por cortar a meta a 1m59s do vencedor de etapa, subindo ao 16.º lugar da geral individual. Nesta fase, o top-10 passa a ser a meta mais realista, averiguando-se, claro, o estado físico do atleta para poder ou não prosseguir em prova. Skjelmose, da Lidl-Trek, está no sétimo posto, por exemplo, a meros 20 segundos.

Na subida final, Jonas Vingegaard fez o que já conseguira no Tirreno-Adriático e não deu hipótese à concorrência. O homem da Visma e grande candidato a vencer a Volta a Itália - onde estará João Almeida também - arrancou a 6 km e cavou uma diferença progressiva, ficando com 51s para Felix Gall, da Decathlon, e 1m01s para Lenny Martínez, da Bahrain, segundo e terceiro classificados também à geral. O dinamarquês, vencedor de uma Vuelta e de duas Voltas a França, viu também Evenepoel (Bora) ficar longe da liderança, ao perder mais de minuto e meio.

A subida final de Queralt tem apenas 6 km, apesar de os corredores encontrarem antes uma categoria especial e outra 1.ª categoria durante a 6.ª etapa. Vingegaard é claro favorito a consumar a vitória na corrida antes do circuito em Barcelona, no domingo. Depois de Paris-Nice, Tirreno, País Basco, Volta à Polónia e Dauphiné, o dinamarquês pode bem amealhar a sexta corrida de uma semana de World Tour. Ficariam a faltar, entre as maiores, Volta à Suíça e Romandia, ambas provas helvéticas.

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