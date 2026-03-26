Ciclismo. 4500 metros de acumulado serão esta sexta-feira teste decisivo para João Almeida na Catalunha

A Volta à Catalunha vai com quatro dias de prova, mas não teve ainda impacto nas contas finais, com chegadas rápidas depois da média montanha. A chegada prevista a Vallter 2000 nesta quinta-feira teria impacto na classificação geral, mas foi cancelada a incursão final, montanhosa, devido a rajadas de vento previstas até 90 km/hora. Em vez de haver espaço para os trepadores, foi um dia para Ethan Vernon, da NSN, triunfar diante do líder da corrida, Dorian Godon, da Ineos, em Camprodón. Dois corredores rápidos e incapazes de lutar pelos principais lugares da geral. De registo, verdadeiramente, só o terceiro lugar de Tom Pidcock, inglês da Q36.5, que também bonificou num intermédio. Esse é o homem mais bem posicionado entre os que estão na Catalunha a pensar nos dez primeiros postos da geral individual. Esta sexta-feira, a corrida vai ao Coll de Pal, de categoria especial, com 15 km de extensão, um ponto final de extrema dificuldade na alta montanha depois de os corredores superarem três colinas de primeira categoria e outra de segunda. Uma jornada de 4500 metros de desnível acumulado de subida, ao nível de uma etapa de uma Grande Volta, e difícil de encontrar comparação em provas de uma semana no calendário de ciclismo. João Almeida saltou a Paris-Nice devido a uma gripe e tem andado reservado no pelotão, sendo que a UAE Emirates já perdeu Ivo Oliveira devido a uma queda, na etapa seguinte a ter sido oitavo ao sprint, mas tem Brandon McNulty como corredor protegido para poder tentar um resultado individual no top-5. Esta sexta-feira irão desfazer-se as dúvidas quanto ao momento de forma do ciclista português, que, tal como a maioria dos outros favoritos, não conseguiu acompanhar Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard num ataque numa etapa anterior, que acabou por não ditar vitória de etapa dada a queda do belga da Bora, seguida do fair-play de Vingegaard, que deixou de pedalar em busca do triunfo a solo. Pidcock tem, nesta fase, um segundo de avanço para Evenepoel, Vingegaard está a 11 segundos do britânico. Almeida, no 28.º posto, está com o mesmo tempo de Lenny Martínez (Bahrain), Richard Carapaz (EF), Oscar Onley e Carlos Rodríguez (Ineos), Enric Mas e Cian Uijtdebroeks (Movistar) ou Ben O’Connor, da Jayco Alula, para referir alguns dos maiores nomes na luta pelo pódio. Depois da etapa de sexta-feira, segue-se nova chegada em alto, mas com extensão de meros 6 km, antes do circuito de média montanha a decorrer em Barcelona, no domingo..Ciclismo. Volta ao Alentejo arranca esta quarta-feira com revolução no percurso.João Almeida falha Paris–Nice após problema físico depois da Volta ao Algarve