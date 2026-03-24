Artem Nych, da Anicolor, venceu duas Voltas a Portugal e é o maior candidato à liderança da Volta ao Alentejo entre as equipas portuguesas.
Artem Nych, da Anicolor, venceu duas Voltas a Portugal e é o maior candidato à liderança da Volta ao Alentejo entre as equipas portuguesas.FOTO: EPA/TIAGO PETINGA
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Ciclismo. Volta ao Alentejo arranca esta quarta-feira com revolução no percurso

A Alentejana tem o maior contrarrelógio em 18 anos e pode ser o barómetro da mudança para a temporada. Etapas atraem mais do que o pelotão internacional.
Frederico Bártolo
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