Pogacar venceu quatro Voltas a França e tem três clássicas monumento diferentes na sua carreira.
Pogacar venceu quatro Voltas a França e tem três clássicas monumento diferentes na sua carreira.EPA/BERNARD PAPON
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Ciclismo. Em busca da imortalidade, Pogacar precisa de ganhar Sanremo e de evitar o sprint de Van der Poel

Este sábado, corre-se a primeira clássica monumento da temporada e a que o esloveno, que domina a modalidade, terá mais dificuldade tem para ganhar. Na Via Roma, tem de chegar a solo.
Frederico Bártolo
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